Eğitime ’32 Ortak’lı Destek

Malatya Girişim Grubu (MGG) 5 tane anaokulu yapma projesi çerçevesinde ilk anaokulu temelini attı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 8.sokak’ta Yaşar Öncan Anaokulu’nun temel atma törenine Vali Halil İbrahim Daşöz, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Malatya Girişim Grubu ortakları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Anaokulu temel atma töreninde bir konuşma yapan Vali Halil İbrahim Daşöz, Malatya için 2 önemli yatırımın yapıldığını, bu yatırımların kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Daşöz, eğitim alanında Malatya’da önemli adımların atıldığını ifade ederek, “Malatya Girişim Grubu Malatya’da 2 önemli projeye imza atıyor. Bu projelerden birincisi Malatya merkezde abide gibi büyüyen, prestij yatırımı, marka şehir olmamamızı sağlayacak iş merkezleri, ikincisi ise, eğitim alanında yapılan yatırım. İş adamlarımızda biliyorlar ki, en büyük yatımı insana yapılan yatırımdır. Bu nedenle 5 tane anaokulu protokolü imzaladık. Ben, iş adamlarımız bu projenin geri dönüşünü gördükleri zaman çok mutlu olacaklarına eminim” dedi.

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Malatya’da eğitim alanında önemli gelişmelerin olduğunu söyledi. Çakır, Devlet-millet işbirliğiyle Malatyalı iş adamlarının Malatya’yı ihmal etmeyerek, eğitim alanında katkı sağladıklarını kaydederek, “Eğitim alanında ilimizde büyük ve hızlı bir gelişim sağlandı. Bu vesileyle Malatya Girişim Grubu 5 tane anaokulu yaptıracak. Ben bu desteklerinden dolayı Malatya Girişim Grubu yetkililerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da, Malatya’da eğitim kalitesini arttırmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Biz, 32 ortağımızla birlikte eğitime destek veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde bu desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Bulut ise, “Çok mutlu olduğumuz bir günü daha yaşıyoruz. Bu güzellikleri Malatya’da sıkça yaşıyoruz. Malatyalı değerli hemşehrilerimiz bugüne kadar ilimize çok ciddi destekler sağladı. Malatya’da okul yapımında iyi bir yere geldik” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Nene Hatun Anaokulu öğrencileri gösteri yapacaklardı ama müzikte yaşanan problemden dolayı gösteri yarıda kaldı. Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Bulut öğrencileri teselli ederken, Vali Halil İbrahim Daşöz’ün isteğiyle temel atma törenini anaokulu öğrencileri gerçekleştirdi.