“Ekonomik Anlamda Tedirgin Etme Operasyonu”

Bakan Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi salonunda Doğanşehir ilçesinden gelen mahalle muhtarları ile basına kapalı toplantı yaptı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Amerika’daki Rıza Sarraf ile ilgili davaya ilişkin değerlendirmesinde; “Türkiye’nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemlerdir.” dedi. Bakan Tüfenkci; 2018 yılı ekonomik beklentisi için ise büyüme rakamlarını yükseleceğini, enflasyonun ve işsizliğin ise düşeceğini söyledi.

Malatya’da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediyesi salonunda Doğanşehir ilçesinden gelen mahalle muhtarları ile basına kapalı toplantı yaptı.

-“Tütün üreticileri kooperatifleşirse yasak yoktur”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci toplantının ardından yaptığı açıklamada; “Öncelikle bugün Doğanşehir, Kurucuova muhtarlarımızla, tütün üreticilerimizle sıkıntılarını konuştuk ve torba kanunla tütün yasasının ne getirdiğini anlattık. Orada özellikle tütün üreticilerine kooperatifleşirse, kooperatifleştikten sonra tütün üretiminde bir yasak olmadığını ifade ettik ve bu yasanın daha yürürlükte olmadığını, dolayısıyla bu anlamıyla tütün üreticilerimizin bir takım siyasi çıkar uğruna istismar edilmemesi gerektiğini ifade ettik.” dedi.

-“ Türkiye’yi sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etmek operasyonu”

ABD’de görülmekte olan Rıza Sarraf davası ile ilgili bir soru üzerine Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

“Türkiye için özellikle Rıza Sarraf davası baktığımız zaman bir kere hukukilikten uzak bir dava, bir kumpas dava. Rıza Sarraf’ın yapmış olduğu ya da ifade ettiği şeylerin eğer suç unsuru taşıyorsa kendi şahsi olarak cezasını çekebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Türkiye’nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemler, bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemler. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye’ye bir sıkıştırma veya ekonomik anlamda tedirgin etmek operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarımlar yapmak doğru değil, yanlış. Ben netice itibariyle bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler tamamen uluslar arası hukuka uygun olarak yapılmış işlemler, Birleşmiş Milletler’in almış olduğu kararlara uygun işlemler. Eğer Rıza Sarraf yanlış yapmışsa, Amerika bunu Rıza Sarraf’ın yanlış yaptığını söylüyorsa kendisi orada, gerekli cezayı, yargılamayı yapsın. Ama bunun faturasını Türkiye’ye kesmek veya Türkiye’ye bunu yansıtmak doğru olmadığını bir kere daha ifade etmek isterim.”

-“Savcılar istedi. Samimilerse götürsünler versinler”

Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışına döviz transfer ettiği konusundaki iddiara ile ilgili olarak ise şu şekilde konuştu;

“Yalanlarla, dolanlarla siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren çok açık ve net olarak dedi ki; ‘İspat ederseniz, ben bu makamı ve görevi bırakacağım gibi siyaseti de bırakacağım’ dedi. Ve ‘Hodri meydan’ dedi. Eğer Kılıçdaroğlu, samimi ise, ‘Hadi bunda bir suç unsuru yok’ dedi, ‘Savcılığa niye vereyim’ dedi. O zaman medyaya versin, gelsin Malatyalı hemşerilerimi versin, Türkiye’de kime vermek istiyorsa getirsin o belgeyi göstersin, eğer doğru olduğuna inanıyorsa, samimi olduğuna inanıyorsa. Birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yakışmıyor, Ana muhafelet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış ülkelerin kumpaslarına alışmıştık, ama bunun içtende bu değirmene su taşıyanları görünce gerçekten üzülüyoruz. Ve baktığımız zaman milletimizde itibar etmiyor. Bu sadece bugünkü olay değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de baktığımız zaman da ortaya attığı iddiaların nasıl yalan olduğu ortaya çıktı, ama yüzünün kızarmadığını görüyoruz. Bunda da zaten 2 gün- 3 gün olduğu ortaya koyabildikleri bir belge yok. Cumhuriyet Savcıları harekete geçti, ‘Madem usulsüz bir işlem olduğunu iddia ediyorsunuz, o belgeleri bize verin’ dedi. Samimilerse götürsünler versinler.”

-“2018’de büyüme artacak, enflasyon ve işsizlik düşecek”

Bakan Tüfenkci, ekonomik gelişmeler hakkında ise, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; gerçekten iş başında bir hükümet var, olaylara hakim olan bir hükümet var, siyasi irade ortaya koyabilecek bir hükümet var, Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan bir hükümet var. Dolayısıyla bizim bazı şeyleri kontrolde öngörebildiğimiz gelişmeler var ve buna karşı almış olduğumuz tedbirler var. Merkez Bankası’nın olaya hakimiyeti var, yerinde müdahaleleri var. Ve daha öncede biz ifade etmiştik, dolardaki bu artış suni bir artış, evet yurt dışında da belli oranlarda yükseldi, ama baktığımız zaman Türkiye’deki döviz fiyatlarında aşırı bir yükselme olduğunu ifade ettik ve bunun geçici olduğunu ifade ettiğimizde bir takım muhalefet bunun gerçekçi olmadığını ifade etmişti. Son 2 günde de, dün özellikle Türk Lirası dolar karşısında en fazla değer kazanın para birimlerinden birisi oldu. Yıl sonuna kadar bu seyirin aşağı yönlü olacağını ifade edebiliriz. İnşallah 2018 yılında da hem büyüme rakamlarımızı tutturacağız, hem enflasyon da aşağı çekme noktasında ve istihdam noktadaki öngörülerimizi de tutturacağız.” şeklinde konuştu.

– Milli İrade Ocakları Derneği’ni ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da açılan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek yönetimi tarafından karşılanan Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğini söyledi. Vatanı, bayrağı için canını feda eden şehitler ve 15 Temmuz’da kahramanlık sergileyen Türk milletinden aldığı güçle kurulan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneğini ziyaret ettiklerini belirten Tüfenkci, darbe girişimine ilişkin görülen davaların da devam ettiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılandığını belirten Tüfenkci, “Bilmiyorduk, görmedik, duymadık deseler de bütün millet olarak ellerimiz onların yakalarında. Elbette ki hukuk çerçevesinde adalete hesap vermelerini istiyoruz. Bu hesabı hem adalete, hem millete hem de Cenabı Allah’a verecekler. Çünkü onlar bu milletin geleceği ile oynamaya çalıştılar. Onlar bilemediğimiz güçlere alet olarak bu noktada gerçekten ne kadar alçak olduklarını göstermiş oldular” dedi.

Dernek yönetimine de teşekkür eden Bakan Tüfenkci, “Vatan için, millet için yapacağınız her çalışmada da yanınızdayız” dedi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com