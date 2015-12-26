Ekrandan Nişana..

atv’nin yeni haber spikeri, malatyahaber.com’un kurucu ve editörlerinden Fuat Kozluklu, Cumartesi akşamı ilk kez atv ana haber bültenini sunmak için geldiği ekrandan kalkar kalkmaz Yeniköy’deki Gazebo adlı yalı restorandaki nişanına koştu.

Yüzünün makyajıyla geldiği yalıda onu cok yakın aile çevresi ve nişanlısı Buse Biçer bekliyordu.

Kozluklu, Buse Biçer ile Kanal 24’te tanıştı. Çok kısa süre önce Kanal 24’ten atv’ye transfer olan Fuat Kozluklu, en büyük transfer ödülü olarak da Buse Biçer’in kalbini çaldı.

Gazebo’daki nişanda Kozluklu’nun kardeşi Suat Kozluklu dışında hiç gazeteci yoktu.

Buse Biçer Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu. Halen Kanal 24’te Ekonomi haberleri sunan Biçer, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de medya sermayesi üzerine master yapıyor.

Genç çiftin düğünü Ağustos ayında İstanbul’da yapılacak.