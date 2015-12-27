El Bombası Bulundu
Jandarma tarafından Doğanşehir- Sürgü Barajı kıyısında 1 adet savunma tipi el bombasının bulunduğu, bombanın imha edildiği bildirildi.
Jandarmadan verilen bilgiye göre; Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Sürgü Barajı kıyısında 1 adet savunma tipi el bombası bulundu. Bombanın aynı gün saat 14.30da imha edildiği belirtilirken, savcılığın talimatı doğrultusunda olayla ilgili soruşturmaya başlandığı belirtildi.
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