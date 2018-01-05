‘Elazığ Obezite Cerrahisinde Merkez’

Türkiye genelinde en çok “Obezite Cerrahisinin” yapıldığı iller arasında yer alan Elazığ’da, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından hasta gelirken, gün içerisinde bazen 10-12 obezite operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi, son yıllarda obezite cerrahisinde bir merkez haline geldi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığında farklı farklı ekipler tarafında yaklaşık günde içeresinde 10-12 obezite operasyonu yapılıyor. Başarılı operasyonlar nedeniyle başta Türkiye’nin dört bir yanından olmak üzere İsviçre ve Almanya gibi ülkelerden de hastalar geliyor.

Obezite hastalığının Türkiye’de ve dünyada bir sağlık sorunu olmaya başladığını belirten Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, Türkiye’de obez hastalarının çok ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Türkiye’de çok sayıda obez olduğunu dile getiren Doç. Dr. Girgin, “Kendi hayatlarına küsmüş, eve kapanmış, hayattan zevk almayan, belli bir iş göremeyen, çok kilolu bütün hastalar, obezite cerrahisiyle hayata dönmeye başladı. İkinci bir hayatı yaşamaya başladılar. Ameliyattan bir yıl yada üç yıl sonra böyle yepyeni bir hayata başlayacaklarını, hayata bu kadar iyi tutunacaklarını görmek bizi çok memnun ediyor. Ben doğrusu ameliyatlara ilk başladığım zaman bu kadar farlı bir yaşantıya başlayacaklarını farklılaşacaklarını gerçekten tahmin etmiyordum. Hastalar obezite cerrahisinden çok fayda görüyorlar ve birçok hayati risk taşıyan hastalıklarından da kurtuluyorlar” dedi.

“Yeni bir obezite kliniği açılacak”

Hastanede son yıllarda obezite cerrahisinde büyük bir adım atıldığını vurgulayan Doç.Dr. Girgin, “Gerçekten yoğun bir şekilde obezite ameliyatlarının yapıldığı bir merkez haline geldi. Fırat Üniversitesine Türkiye’nin ve bazen dünyanın farklı yerlerinden insanlar geliyor. Burada Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığında farklı farklı ekipler tarafından, günde yaklaşık 10, 12’yi bulan sayılarla obezite cerrahisi yapılıyor ve başarıyla yürütülüyor. Şuanda geleceğe dair obeziteyle ilgili Fırat Üniversitesinde atılacak adımlar daha da genişleyecek ve ilerleyecek. Yeni bir obezite kliniği açılacak. Hocalarımızla birlikte daha başarılı işlere adım atılacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her ilinden bir çok hastanın geldiğini aktaran Girgin, “En çok da İstanbul’dan hastalar Elazığ’a geliyor. Aynı zamanda Ankara, Sivas, Mersin, Antalya gibi birçok ilden hasta gelirken, yurt dışından da özellikle İsviçre ve Almanya’dan hastalarımız geliyor. Gerçekten başarı ile bu obezite cerrahisinde ilerliyoruz. Hastaların bu obezite cerrahisinden sonraki değişimlerini, başkalaşımlarını görmek bizi oldukça mutlu ve memnun ediyor” diye konuştu.

“Güzelleşmek için ameliyat olmak isteyenleri kabul etmiyoruz”

Bazen vücut kitle endeksi tutmayan vatandaşların obezite cerrahisi olmak için kendilerini aradıklarını ve randevu talep ettiklerini aktaran Girgin, “Obezite cerrahisi uygulayacaksak bunun belli bir kriterleri var. Mesela hastanın daha öncesinde belli bir diyet programını yapmış olması lazım. Bu diyet programını çok ciddi uygulamış olmasına rağmen obezite sorunuyla karşı karşıya kalması gerek. Yada beraberinde sağlık sorunlarının eşlik etmesi gibi durumlar lazım. Bunun yanında vücut kitle endeksinin 40 gibi bir değerin üzerinde olması ön görülüyor. Mesela vücut kitle endeksi çok düşük olan ama güzelleşmek için ameliyat olmak isteyen kişilerde olabiliyor. Bunlar asla bizim kliniğimize kabul edilmiyor ve doğruda değil” diye konuştu.

Elazığ, iha