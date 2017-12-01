“‘Oy Verdim Elim Kırılsın’ Diyenin Kolunu Kırdılar”

“Ben o bölgenin Milletvekiliyim. Adıyaman neyse Malatya da o” diyen CHP’li Ağbaba, Adıyaman’da tütün üreticilerinin eylemine yapılan müdahaleye tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,tütün üreticilerinin AKP tarafından kandırıldığını öne sürerek, “Bütçeyi Reza’yla yaraladılar, şimdi tütün basarak o yarayı tedavi etmeye çalışıyorlar.Ekmeğinin peşine düşen Abuzer Dayılarının üzerine TOMA’larla saldıranları kınıyorum”dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, biber gazı, cop ve tazyikli su ile yapılan müdahaleyi kınadığını belirterek “Tütün üreticileri terörist miydi, ellerinde silah mı vardı, sopa mı vardı? 200 kişi gözaltına alındı. Abuzer Dayı’ya kalkan eller kırılsın?”dedi.

KINIYORUM

Meclis Genel Kurulu’nda tütün üretiminin yasaklanması ve üreticilere yapılan orantısız müdahale konusunda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın meydanında, ellerinden sadece Türk Bayrağı ve tütün yaprağı olan üreticiler haklarını dile getirmeye, dertlerini yetkililere iletmeye çalıştılar. Yetkililer ne yaptı? O fakir Abuzer Dayılarının, üzerine TOMA’larla, biber gazıyla, tazyikli sularla ve coplarla saldırdı. Benim yüreğim yanıyor. O eylemi yapan insanların sayesinde ben buradayım, Sayın Ahmet Aydın, Sayın Boynukara da burada. Onların ekmekleri hâlâ bizim kursağımızda. Onlara yapılan şiddeti bir kez daha kınıyorum, bu emri verenleri şiddetle kınıyorum. Ekmeğini aramaktan başka hiçbir suçu olmayan insanların üzerine tazyikli sularla, biber gazlarıyla saldırdınız. Bunu bir kez daha kınadığımı belirtmek istiyorum.” dedi.

YERLİ TÜTÜNÜ YASAKLAYAN HÜKÜMET KAÇAKTIR

“Ben o bölgenin Milletvekiliyim. Adıyaman neyse Malatya da o” diyerek konuşmasını sürdüren Veli Ağbaba, “Geçtiğimiz hafta Çelikhan’daydım. Diyorlar ki: “Amerika, Amerika.” Buradan hodri meydan diyorum, siz bu yasayı Amerikalı şirketler için çıkarıyorsunuz. Eğer yerliyseniz, millîyseniz, hodri meydan, bu tütün yasasını geri çekersiniz. Bir taraftan “Yasağı kaldırdım.” diyorsunuz, bir taraftan 95’inci maddeyle tütün satanlara, bulunduranlara üç ile altı yıl arası hapis geliyor. 100 kilogram tütüne yaklaşık 300 lira vergi getirilecek, 1 pakete ortalama 7 lira vergi geliyor. Bu,tütünün fiilen yasaklanması demek.Yerli tütünü, millî tütünümüzü yasaklayanlar kaçaktır, bunu yapan da kaçak Hükûmettir, buradan hodri meydan diyorum” ifadelerini kullandı.

‘AK PARTİYE OY VERDİM ELİM KIRILSIN’ DİYENLERİN KOLUNU KIRDILAR

Ağbaba konuşmasının devamında “Doğanşehir’de geçtiğimiz günlerde yapılan eylemde AK Parti’ye oy verdiği için ‘Elim kırılsın’ diyenlerin kollarını polis copuyla kırdınız, sokağa çıkan insanları taciz ettiniz ve hâlâ gözaltında olan insanlar var.O tütün üreticisine, Abuzer dayılara,tütün üretenlere, ekmeğini tütün üreterek çıkarmaya çalışanlara kalkan eller kırılsın”dedi.

TÜTÜN ÜRETİCİSİNİ RENÇBER YAPACAKLAR

“Biz tütünün fiilen yasaklanmasına karşıyız. Tütünü bulunduranlar, satanlar üç yıl ila altı yıl arasında cezalandırılıyor. Buna karşıyız.” Diyen Ağbaba, “Bir tarafta Adıyaman tütünü yasaklanıyor, bir taraftan kendileri Man’da vergi kaçakçılığı yapıyor. Tütün yasaklanarak , bölgede geçimini tütünden sağlayan insanlar başka şehirlerde rençper yapılmak isteniyor. Biz buna karşıyız. Tütün yasağını protesto eden insanların kendi haklarını aramaktan başka yaptıkları hiçbir şey yok. Adıyaman’ın meydanında, sanki ellerinde silah varmış gibi, büyük bir saldırı oldu. Bunu bir kez daha kınadığımı söylemek istiyorum. Bütçeyi Reza’yla yaraladılar, şimdi tütün basarak o yarayı tedavi etmeye çalışıyorlar. O yara bu tütün yasasındaki getirilen vergiyle bitmez” ifadelerini kullandı.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi