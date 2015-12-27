Emniyet Müdürleri Kararnamesi

İçişleri Bakanlığı Uşak Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş ve Yalova Emniyet Müdürü Ahmet Selim Akyıldız’ı görevden alırken, bu illerinde arasında bulunduğu 5 ile yeni emniyet müdürü atadı.

Resmi Gazete’nin 22 Mayıs tarihli nüshasında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Kararı’na göre, üçlü kararname ile, Uşak ve Yalova emniyet müdürleri Şammaz Demirtaş ve Ahmet Selim Akyıldız bir başka göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken, Uşak Emniyet Müdürlüğü’ne polis başmüfettişi Ogün Toprak, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel atandı.

Üçlü kararnameye göre, Yalova’ya atanan Hüseyin Ümit Yüksel’den boşalan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne ise polis başmüfettişi Ahmet Can tayin edildi.

Boş bulunan iki il müdürlüğünden, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne polis başmüfettişi Fikret Salmaner getirilirken Bilecik Emniyet Müdürlüğüne de polis başmüfettişi Eyüp Özüdoğru atandı.