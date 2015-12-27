“En Doğru Anket Seçim..”

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda kullandı. “En iyi en doğru anket bugün yapılacak, bugün Türkiye sessiz yığınların sesini duyacak” diyen İhsanoğlu, seçimi birinci turda rahatlıkla kazanacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu 1592 nolu sandıkta kulandı. Sandık başında vatandaşların rahat oy kullanması için açıklama yapmayan İhsanoğlu, okul çıkışında basın mensupların sorularını yanıtladı.

Oy kullanmanın her vatandaş için kutsal bir görev olduğunu belirten İhsanoğlu, basın mensuplarından da bir an önce oylarını kullanmalarını istedi.

“Türkiye seçim kampanyasını dün akşam bitirdi” diyen İhsanoğlu, “Bugün sessiz yığınlar sandık başına gidiyor, vatandaşlar hür iradesiyle tercihini yapıyor ve mührünü basıyor. Akşam inşallah Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kim olduğu belirli olacak. Burada seçim ile siyaset ile ilgili bir şey söylemeyeceğiz. 30 gün kafi değildi. Kampanya eşitsiz şartlarda, orantısız güçler arasında yürütüldü ama biz milletimizin sağ duyusundan eminiz. Temennimiz seçimin suhulette, dürüstlük, tarafsızlık içinde götürülmesidir” şeklinde konuştu.

Sandık görevlilerinin bazı usulsüzlüklere göz yumduğunu savunan İhsanoğlu, “Sabah aldığımız haberlerde bazı sandık kurullarında sandık görevlilerinin telefonları alı koymadıkları, bazı vatandaşların pusulayı mühürledikten sonra fotoğraf çektikleri, çıt çıt sesleri arkadaşlarımız kaydetti. Biz bunların hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü Yüksek Seçim Kurul (YSK) genelgesinde oy verme sırasında telefonların alı konması gerekiyor. Burada geçen dönemden görülen bir takım uygunsuz hareketlerin yapıldığını, oyunu mühürledikten sonra belirli bir adaya gidip bunun karşısında bir takım menfaatler temin edildiğini biliyoruz. Temennimiz bu seçimlerin dürüstü şekilde milli iradeye gölge düşürmeden yapılmasıdır” dedi.

Seçim sürecinde dünyanın gözünün Türkiye’de olduğunu söyleyen İhsanoğlu, şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’de ilk defa bir cumhurbaşkanı seçimi halkın oyları ile yapılıyor, bunun nezih şekilde bütün dünyaya karşı açık şeklide yapılmasını istiyoruz. Aksi takdirde Türkiye demokrasi krizi yaşayacaktır. Türkiye’nin buna ihtiyacı yok. Etraf krizlerle dolu. Ülkemizde de gerginlik had safhada. Bu seçim neticesinde toplumun gerginlikten kurtulması, kutuplaşmadan kurtulması temennisi ile bütünü vatandaşlarımıza kime oy verdilerse şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi bu demektir. Birçok alternatif arasında birisini seçmeye demokrasi derler. Tek kişilik seçim listesi demokrasi değildin onun adı başka bir şeydir. Türkiye üçüncü dünya ülkesi değildir, birinci sınıf demokrasi ülkesi olmak için mücadele ediyor”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İhsanoğlu seçim öncesi yapılan anketlerin hatırlatılması üzerine, “En iyi en doğru anket bugün yapılacak Bugün Türkiye sessiz yığınların sesini duyacak” ifadelerini kullandı.

“Sizce seçim ikinci tura kalır mı” sorusuna ise İhsanoğlu, “Benim temennim ve tahminin bunu birinci turda rahatlıkla kazanacağımız yönünde” diyerek yanıt verdi.

SANDIĞINDA ÇIKTI..

Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Sarıyer Yeniköy İlokulu’nda oy kullandığı sandıktan 195 oy alarak birinci çıktı.

Cumhurbaşkanı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Sarıyer Yeniköy İlkokulu’nda oy kullandığı 1592 nolu sandık, görevliler tarafından açıldı. Yapılan sayımda Ekmeledin İhsanoğlu’na 195, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 59, Selahattin Demirtaş’a ise 12 oy çıktı.