“Endişe ve Tedirginlik Durumundayız”

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Adliye içindeki Baro salonunda avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan Baro Başkanı Avukat Enver Han, tüm avukatların gününü kutladı.

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, mevcut Avukatlık Kanunu’nun mesleki ihtiyaçları karşılamada yetersiz olduğunu belirterek “Bir an önce ihtiyaçlarımızı karşılayan yeni bir Avukatlık Kanununun yürürlüğe girmesi temennimizdir” dedi.

Son yıllarda Avukatlar Günü’nü endişe ve tedirginlik içerisinde değerlendirdiklerini ifade eden Baro Başkanı Enver Han, “Yargının kurucu unsurlarından birisi olan ve bağımsız savunmayı öğürce temsil eden biz avukatlar, ne yazık ki, son birkaç yılda olduğu gibi bu yıl da Avukatlar Günü’nü yine endişe ve tedirginlik içerisinde, üzüntü ve kaygıyla değerlendirmek durumundayız. Gönül isterdi ki, bugün burada ayrılmaz bir parçası olduğumuz yargının, yıllardır dile getirdiğimiz sorunların hiç olmazsa bir kısmının çözüldüğünden söz edelim. Ancak mevcut Avukatlık Kanunumuzun, avukatlarımızın ve Barolarımızın mesleki ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını düşünmekteyiz. Bir an önce ihtiyaçlarımızı karşılayan yeni bir Avukatlık Kanunu’nun yürürlüğe girmesi temennimizdir” dedi.

“Kendilerini hukuka bağlı kılmalıdır”

“Kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği devletin üç temel işlevi olan Yasama, Yürütme ve Yargı’nın güçleri kendilerini hukuk kurallarına bağlı kılmadır” diyen Baro Başkanı Han, açıklamasını şöyle sündürdü:

“Son yıllarda arka arkaya gündeme getirilerek hayata geçirilen, hukuku ilgilendiren bir takım düzenlemeler, düzenlenmeye hazırlanan tasarılar, taslaklar nedeniyle yargı dünyası ve onun kurucu unsurlarından birisi olan avukatlar kaygılı ve endişelidir. Yalnızca vekil edenin değil, halkın ve hakkın da savunucusu olan, hukukun ve insan haklarının bilinçli ya da bilinçsiz ihlallerine tanıklık etmek ve bunlara cesaretle karşı koymakla yükümlü ve görevli olan, bu felsefeyi temsil etmek, ifade etmek ve somutlaştırmak yetisine sahip olan avukatlar olarak, yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz kaygılarımızı ve endişelerimizi dile getirmenin de önemli sorumluluğumuz olduğunun altını çizerek vurguluyoruz. Çünkü insanlık tarihini inceleyenler, hukukun egemen olmadığı, hukukçuların etkisiz hale getirilip bağımlı kılındığı toplumlarda ne tür akla hayale sığmaz haksızlık ve vahşetlerin sergilendiği dehşet içinde göreceklerdir. Ülkemizin içinde bulunduğu çatışma hali biz avukatları derinden etkilemekte ve kaygılandırmaktadır. Akan kan ve gözyaşlarının bir an önce son bulması en büyük temennimizdir.”

Baro Başkanı Enver Han, ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle müzikli eğence programlarının iptal edildiğini de belirterek, tüm avukatların Avukatlar Gününü kutladı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com