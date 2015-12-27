

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, açıklama yaptı.



Ali Haydar Koyun açıklamasında, “Ne yazık ki bu değişiklikler bizleri hayatın içinden koparan engelleri ortadan kaldırmadı. Yaşam kalitemizi artırmadı. Yıllardır süregelen sorunlarımızın çözümüne katkı sağlamadı. Bir adım atıldı, çözüm bulundu denildi, umutlandık. Sonrası söylenenden, istenenden farklı çıktı. Engelli çocuğu olan annelerin ve kendi işinde çalışan engellilerin emekliliğine kolaylık getirildi. Ama öte yandan işçi ve memur engellilerin emekliliği daha zorlaştırıldı. Toplu ulaşım konusunda indirimlerle destek verildi. Ama bunların kullanımı neredeyse imkansız kılındı. Herkese sosyal güvenlik ve sağlık sigortası getirildi. Ama sağlık uygulama tebliği ile tasarruf adına tedavimiz için gerekli araç ve gereçleri, ilaçlarımızı almamızın önüne engeller dikildi. 7 yıl içinde kamusal alanlar ve toplu ulaşımda engeller kaldırılacaktı, olmadı. En büyük kentlerimizde bile birkaç alanın, ana yolun dışında bir gelişme sağlanmadı. Ulaşım sorunu çözüme kavuşturulamadı. Kimsesi olmayan, çalışamayan engelliye aylık bağlandı. Aylığı almak bir dert , aldığıyla yaşamak ise başka bir dert haline geldi. Engelli yakınlarına bakan ailelere yardım desteği sağlandı. Yardımın koşulları nedeniyle ihtiyacı olan herkese destek verilemedi. Başbakanımız geçen yıl kamudaki tüm boş kadroların dolacağını söylemişti. Hala 29 bin boş olan kadroya kimse yerleştirilmedi. 2012 yılına az bir zaman kala, biz 9 milyona yakın engelliler olarak üzüntülüyüz. Ama umutsuz değiliz” dedi.

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