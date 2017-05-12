Engelliler İçin Temsili Askerlik Töreni Yapıldı

Malatya’da 2. Ordu komutanlığı bünyesindeki İstihkam Alayı’nda engelli vatandaşlara yönelik olarak Temsili Askerlik Töreni gerçekleştirilerek, 29 engelliye terhis belgesi verildi.

2. Ordu Komutanlığına bağlı İstihkam Alayı’nda engellilere yönelik olarak temsili askerlik töreni gerçekleştirildi.

Törene 2. Ordu İdari Kurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile engelli vatandaşların aileleri katıldılar.

Temsili askerlik hizmetine toplam 29 engelli vatandaş katıldı. Askeri kamuflaj giyen engellilerin yanına birer tanede asker refakatçi olarak verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende, temsili askerlik yapan engelliler toplu halde And İçme Törenini gerçekleştirdiler. And içen askerler daha sonra toplu halde mekanik nişancılık yarışmasına katıldılar. Tüm engelli askerler başarılı sayıldı.

Törende konuşan 2. Ordu İdari Kurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun, “Değerli anne ve babalar; bugün bünyemize katılan yüreği ülke ve bayrak sevgisi ile dolu 29 gencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, biraz önce huzurlarınızda yemin ettiler. Burada icra edilen her faaliyetin safhasında onlarla beraber olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Eminiz ki sizlerde evlatlarınızın bu gününü daima gururla hatırlayacak ve hatıralarınızda muhafaza edeceksiniz. Nu mutlu sizlere ki yürekleri vatan sevgisiyle dolu bu gençleri yetiştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin saflarına katılmalarını sağladınız. Vatani görevini yapmak üzere bugün aramıza katılan sevgili Mehmetçikler; askerlik hizmeti kutsal olmanın yanında meşakkatlidir. Asker ocağı peygamber ocağıdır. Sizler bugün bu ocakta bulunarak sabır ve fedakarlık gösterdiniz. Sizleri de bu cesaretinizden dolayı kutluyorum.” İfadelerini kaydetti.

Törende temsili askerlik yapan engellilere künyeleri takılırken, Temsili Askerlik Hizmeti Terhis Belgesi ile birlikte 2. Ordu Komutanlığı tarafından günün anısına hediye verildi.

Tören; 2. Ordu Komutanlığı Bando takımının eşliğinde yapılan geçiş töreni ile sona erdi.

Engelli aileleri törene yoğun ilgi gösterdiler.

Törende ailelerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi.

Törene katılan aileler ve temsili askerlik yapan engeller verilen yemeğin ardından uğurlandılar.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi/ Malatyahaber.com