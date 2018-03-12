“Erdemli Bir İnsan, Bir Rol Model”

Malatya’da, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda Yeşilyurt Tecde Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa, Malatya Valisi Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, resmi daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Her milletin kahramanlık, yiğitlik ve yaşamını anlatan destanları vardır. İstiklal Marşı da bu milletin bağımsızlığını, ordunun kahramanlığını, cesaretini, inancını en güzel şekilde şiirsel ve coşkulu bir şekilde dile getirmiştir. Milletin bağımsızlığına olan özlemini ve inancını İstiklal Marşıyla milletin duygularının tercümanı olmuştur” şeklinde konuştu.

Vali Ali kaban, İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılı vesilesi ile bir araya geldiklerini belirterek,”Asır kavramının 100 yıl olduğunu düşündüğümüzde hemen hemen bir yıl olmuş, klasik bilgi de ise asır 60 senedir. 60 sene ile hesap edecek olursak, 1,5 asırlık bir istiklal marşımız var. Geçmişte İstiklal Marşları yazılmazdı, bunu da ihtiyaç yoktu. Çünkü özellikle kavimlerin henüz devletleşme aşamasına geçemediği aşamalarda zaten devlet kavramı oluşmazdı. Devletlerin artık İmparatorluklar düzeyine geçtiğinde de kavramsallaştırma itibari ile de gene İstiklal Marşlarına gerek yoktu. Ama modernliğin ortaya çıkışı ile birlikte modernlik sonrasında, dünyadaki küreselleşmenin şiddetlendiği zamanlarda özellikle 1800’lerden sonra bir İstiklal Marşı ihtiyacı otomatikman doğmuş oldu” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında ‘Bir Gazide Unutulmaz Dersler ’ adlı tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşı oratoryosu gerçekleşti.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NİN PROGRAMI

Battalgazi Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla ‘Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik’ konulu konferans düzenlendi. Konferansta, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan İstiklal Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Battalgazi Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıldönümü dolayısıyla ‘Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik’ konulu konferans, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Nevzat Aslan, Latif Okyay, Malatya Büyükşehir Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Memiş Avunduk, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, Malatya Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Kıbrız, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya Baskilliler Derneği Başkanı Yunus Görgün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan İstiklal marşı klibi büyük ilgi ile izlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, “İstiklal Marşı, kabul edildiği ilk günün üzerinden 97 yıl geçmiş olmasına rağmen, dizeleriyle ve Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözleriyle yüreklerimizi kabartmaya devam ediyor. Vatan toprakları işgal altındayken, her satırı bağımsızlık ve hürriyet kokan, milli birlik ve bütünlük ruhunun Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından satırlarda destanlaştırdığı İstiklal Marşımız, milli mücadelenin en çetin döneminde milletimize cesaret ve moral olmuştur” dedi.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ahlaklı bir insan olmanın ötesinde iyi bir Müslüman olduğunu belirterek, “Tabi şunu öncelikle belirtmek gerekir ki Akif İstiklal Marşımızın yazarı olmanın dışında aslında çok iyi bir Müslüman. Ahlaklı bir insan, faziletli bir insan ve aynı zamanda Akif bir aksiyon insanı, sahada olan bir insan. Kurtuluş Savaşı yıllarında hepiniz bilirsiniz kurtuluş mücadelesini Türk milleti olarak beraberce verdiğimiz zamanlarda, Akif’in Anadolu’nun nice şehirlerinde konferanslar verdiğini, camilerden hutbeler verdiğini duymuşsunuzdur. Ne yapmaya çalışıyor? Türk milletini, o zamanın işgal güçlerine karşı, küffarına karşı Türk milletini onlara karşı ayaklandırma ve onlara karşı koymaya davet ediyor. Biz aslında Mehmet Akif’in şairlik yönüne fazla takılıyoruz, aslında takılmamız da gerekir. Çünkü istiklal şairimiz İstiklal Marşımızın yazarı ama, Akif aynı zamanda çok erdemli bir insan, bir rol model. Yani ideal alınması gereken bir insan. Bugünkü tabiri ile belki kanat önderi” diye konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın konuşmasının ardından konferansa geçildi. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Handan Belli, ‘Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik’ konulu konferansını verdi.

Programda son olarak, konferansın düzenlenmesinde ve İstiklal Marşı klibine katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verildi.

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