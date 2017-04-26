Erdoğan’dan AKPM’ye Tepki.. “Böyle Bir Kararı Tanımıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamentosu Meclisinin (AKPM) Türkiye kararıyla ilgili, “Şu anda Türkiye’ye karşı alınan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters’a açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak’a yapılan harekatların, ABD’ye ve Rusya’ya daha önce bildirildiğini söyledi. Erdoğan, bölgede operasyonların sürdürüleceğini belirterek, “Sincar’ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hal ilgili olarak, “Türkiye’de devletin yıkılmasına yönelik bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimine karşı, Türkiye olağanüstü hali uygularken, silahlı kuvvetlerin içerisindeki, FETÖ terör örgütü mensuplarını temizliyoruz, emniyetin içindeki terör örgütü mensuplarını temizliyoruz, aynı şekilde devletin kurumları içerisine sızmış olan terör örgütü mensuplarını temizliyoruz. Bunu temizlemek mecburiyetindeyiz. Doğu ve Batı Almanya arasında 500’ü aşkın insan devletten temizlenmiştir. Buna kimse bir şey diyebilir mi? Şu an da Türkiye’ye karşı alınan bu karar tamamen siyasidir. Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz. İstedikleri kadar böyle bir kararı almış olsunlar. Çokta büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır, geçmiştir. Şu anda bu durumda olan 10 kadar ülke söz konusu. Bunların içinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan Gürcistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna var.Şimdi Avrupa’ya değil tüm dünyaya sesleniyoruz işin hakikatti budur. Bu hakikatin olduğu yerde insanların siyasi yaklaşımından uzaklaşarak, vicdanlarının sesini dinlemesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan idam konusundaki kararı ise halkın vereceğini söyledi. Erdoğan, ülkedeki mültecilerle ilgili olarak da, “Türkiye ülkedeki mültecileri ağırlama gayesinde ister kabul ederler ister etmezler. Suriye’den Iraktan ne kadar insan gelirse gelsin biz bunlara kapılarımızı asla kapatmayacağız. Bombalardan kaçan insanları biz dışlayamayız. Onlara gönlümüzü açtık, elimizdeki çorbayı onlarla paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz” şekilde konuştu.

Ayrıca Erdoğan, Avrupa Birliğinin mülteci politikasına ilişkin Türkiye’ye verdiği sözü tutmaması gerektiğini belirterek, “Avrupa Birliğini özellikle sözünü tutmaya davet ediyorum. Avrupa Birliği bugüne kadar sözünü tutmamıştır hala tutmamakta direnmektedir. Bize bir şeyler uydurmasının hiç gereği yoktur. Avrupa Birliği bize 3 milyar Euro gönderme sözünü tutmayarak, sadece 750 trilyon göndermiştir” diye konuştu.

Ankara, iha