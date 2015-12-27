Eren ve Mehetoğlu İçin Anma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Gençlik Kolları, Erdal Eren ve Battal Mehetoğlu’nu ölüm yıldönümünde andı.

CHP il binasında basın açıklaması yapan CHP Malatya Gençlik Kolları Başkanı Barış Yıldız, “Bugün, biz Cumhuriyet Halk Partili Gençler olarak, 17 Yaşında bir ağabeyimizi, Erdal Eren’i anmak için toplandık. Erdal Eren 12 Eylül cuntası tarafından katledilen Devrimci, İlerici bir gençti.12 Eylül darbesinin katlettiği tek genç değildi, ancak onu diğerlerinden ayıran ve bugün dahi ardından gözyaşları dökülmesine neden olan, onu katletmek için alınan karardı.

12 Eylül faşizmi, bir liseli genci idam etmek adına yaşını mahkeme kararı ile büyütüp, Erdal’ı idam etti. Erdal Eren’ in damı bir devleti yönetenlerin ne kadar kindar olabileceğini bizlere göstermiştir. Türkiye’nin yakın tarihinde böyle acıların yaşanmış olması utanç vericidir, acıdır. Ancak daha acı olan bugün dahi, gençlerin öldürülmesi, katledilmesi ve hükmedenler tarafından bu vahşetin savunulmasıdır. 80 dönemindeki kin bugün de sürmektedir. Mevcut hükümet, her ne kadar darbe ile hesaplaştığını da söylese, bizler için bu inandırıcı değildir. 12 Eylülün kurumları kaldırılana kadar da, inandırıcı olmayacaktır.

Bugün Erdal Eren’ i anarken başka bir genci de anmak ve siz değerli Malatyalılara hatırlatmak istiyorum. Bu gencin ismi de Battal Mehetoğlu’ dur. Battal Mehetoğlu, 14 Aralık 1969 yılında İstanbul’ da öldürülen, öğrenci hareketi içerisinde yer alan, Malatyalı bir gencimizdir. Kendisi gibi katledilmiş olan, Mehmet Büyüksevinç’ i anmak için düzenlenen bir etkinlikte gericiler tarafından katledilmiştir. 22 yaşındaki Battal Mehetoğlu’ nu da saygıyla anıyor ve açıklamamızı Mehetoğlu’ nun mezar taşında yazan iki sözcükle bitirmek istiyorum: ’Öldüler Yenilmediler…’”dedi.