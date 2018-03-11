“Erol Hoca Güzel, İyi Bir Takım Oluşturmuş”

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “İçeride Galatasaray’la oynayacağız. Galatasaray’ı yenmeyi başaracağız. O andan itibaren artık son kalan 8 haftaya girerken çok güçlü bir rüzgarı arkamıza alacağımızı umuyorum, diliyorum” dedi.

Yeni Malatya Stadyumu’nda 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası konuşan Kocaman, “Tam anlamıyla oyunu anlatmadan, oyuna yönelik bir şey söylemeden önce söylenmesi gereken en önemli şey; arka arkaya beklenmedik iki mağlubiyetten sonra hani Beşiktaş maçı takım hedefleri düşünüldüğü zaman anlaşılabilir en azından ama içerideki Akhisar mağlubiyeti de eklenince Malatyaspor deplasmanı kabul edilse de edilmese de sanki ligde var olma maçı haline gelmişti. Oyunun ötesinde mutlak ve mutlak kazanma ihtiyacımızın çok yüksek şiddette ihtiyaç olduğu bir maç olarak sahaya çıktık. Biz bu düşünceyle sahaya çıkarken, genel olarak göz ardı edilen mi demek lazım yoksa bilerek yapılan şeylerden bir tanesi mi rakipler bize gözükmüyor. Erol hoca güzel, iyi bir takım oluşturmuş. Son 9 maçta 1 defa mağlup olan; düzenli, organize, ne yaptığını bilen bir takım Malatyaspor vardı. Bizim bu istekli halimizi zorlaştıran etkenlerden bir tanesi de iki maçın verdiği ağır yük ve tahribatın yanı sıra rakibinde kolay gol yemeyen, pozisyon vermeyen dirençli bir takım olması tabi sıkıntılı olmaya aday bir maç olarak gözüküyordu” dedi.

“GALATASARAY’I YENMEYİ BAŞARACAĞIZ”

Maça çok kuvvetli bir başlangıç yapamadıklarını anlatan Kocaman, şunları söyledi:

“Malatyaspor’un son haftalardaki başarılı sonuçlarının yanı sıra aynı zamanda düzenli oyunu da biraz daha topu kendi mülkiyetinde, hakimiyetinde tuttu. Bizim oyuna kuvvetli bir şekilde katılmamızı ve üçüncü bölgeye geçişlerimizi zorlaştırdı. Ta ki golden 3-5, 5-6, 5-10 dakikalık bir bölüm, biraz daha onları kalelerine doğru itmeye, oyuna katılmaya başladık ama gol, son iki haftanın, maçın yükünü hafifleten bir durum yarattı. Özgüven olarak sahadaki duruşumuz daha doğru gözüküyordu. İkinci devre esas itibariyle şunu söylemek lazım ki; mutlak ve mutlak topun kontrolünü ele almamız lazımdı ancak istek ve yapmamız gerekenlerle ilgili konuşmamız bunun üzerineydi. Fakat böyle olmadı. Malatyaspor yine bizi kendi sahamıza doğru itti. Bizim oyunu ele geçirme şansımız çok fazla olmadı. Ama bununla beraber şu da gerçekleşti ki net ve hızlı ataklar yaptık. Bunlardan 2-3 tanesi net pozisyonlardı. Bunlar maçı koparacak pozisyonlardı, başaramadık. Başaramayınca 1-0’lık skor, hep ortada duran bir skordu. Maç gel-gitlerle gitti. Ta ki Giuliano’nun attığı gole kadar. O andan itibaren her şey bitmişti. Özellikle son 10-15 dakikalık bölümü biraz daha doğru ve kontrollü oynadığımızı söyleyebilirim. Böyle bir zamanda artık şu da bir gerçek ki bir kez daha sürekli teptiğimiz, kendimizden kaynaklanan nedenlerle, aynı zamanda bizim dışımızdan da kaynaklanan nedenlerle sürekli teptiğimiz üst grupla bağımızın kopabileceği maçta tam anlamıyla yapıştığımızı söyleyebilirim. İçeride Galatasaray’la oynayacağız. Galatasaray’ı yenmeyi başaracağız. O andan itibaren artık son kalan 8 haftaya girerken çok güçlü bir rüzgarı arkamıza alacağımızı umuyorum, diliyorum.”

“İLK 20 DAKİKALIK OYUN BEKLEDİĞİMİZ OYUN DEĞİLDİ”

Kocaman, her iki takıma bakıldığında maçın bu şekilde geçme ihtimalinin yakın olduğunu belirterek, “Malatyaspor düzenli ve ne yaptığını bilen bir takım. Kolay gol atmıyor ama kolay golde yemiyor. Özellikle ikinci yarıdaki durumuna öyle bir göz atılırsa, 7 gol atıp, 5 gol yemişler. 7 maçta 12 puan toplamış bir takım. Bunun yaparken de duran toplardan verim almasını bilen, ikinci bölgeye yerleşip rakibin hata yapmasını bekleyen bir takım. Dolayısıyla bizim maç öncesi ana stratejimizde onların o ikinci bölgede bekleyen haliyle merkeze doğru kamikaze hücumlar demek lazım buna, bu hücumlara maçı götürürsek, çok fazla kontratak yeme şansı olurdu, bunun yaratacağı en önemli şey; rakip takım oyuncularının oyuna tekrar daha bağlaması aynı zamanda seyirciyi de arkalarına da almaları gerekiyordu ki esas maç öncesi bunu göz önüne alarak oynadık. Yine de şunu söylemek lazım ilk 20 dakikadaki oyun bu beklediğimiz oyun değildi” şeklinde konuştu.

“BİZİM MAÇ KAZANMAMIZ KOLAY GÖZÜKMÜYOR”

Kocaman, bir gazetecinin ‘Maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Galatasaray maçıyla ilgili hakemle ilgili bir çekinceniz var mı? sorusuna, “Her şey meydanda, çok net bir şekilde gözüküyor. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Çok kasıtlı bir şekilde de bunlar manipüle edilip, tersine doğru çevriliyor. Söylemek istediğim şeyin bağlamından dışına çıkılıyor. Çok net ortaya her şey gözüküyor. Kazanmamız bir şeyi değiştirmiyor. Bizim maç kazanmamızda hakikaten kolay gözükmüyor” diye cevap verdi.

“TAKDİRİ İLAHİ”

Kocaman, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçındaki taç olayıyla ilgili olarak sorulan soruya da, “Takdiri İlahi demek lazım, başka bir şey söylemeye gerek yok. İlginç şeyler oluyor. Umarım biraz daha doğal seyrine döner. Zaten tek temennim, amacım, isteğim, dileğim bu doğal seyrine dönmesi. Mücadelenin burada olmasın. Oyuncuları, antrenörlerin kendi birikimleriyle, yetenekleriyle kendi içlerinde bu kavgayı meşru kurallar içerisinde vermeleri. Ondan sonra da yenilenin yeneni tebrik ettiği, yenenin de yenilene geçmiş olsun dediği bir ortam bu kadar. Umarım herkes böyle düşünür” şeklinde cevap verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi