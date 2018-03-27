Eskimalatya’da Kamp Yaptılar

İnönü üniversitesi bisiklet topluluğu ve İnönü üniversitesi havacılık topluluğu Eskimalatya’da kamp yaptı.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (ÜİBİS) ile İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu, Eskimalatya’da ‘Bahar’a hoş geldin’ kampını gerçekleştirdi. Karakaya Barajının kıyısında doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp çerçevesinde canlı müzik ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kamp 100 öğrenciyle gerçekleştirildi.

İÜBİS Başkanı Uğur Özdemir, “İnönü Üniversitesi Bisiklet ve Havacılık Topluluğu olarak 100 kişilik ekibimizle Battalgazi Atabey İskelesinde eğitim kampımızı gerçekleştirdik” dedi.

Özdemir, kampın eğlenceli ve faydalı geçtiğini ifade ederek, “Battalgazi ilçesinde Karakaya barajının kıyısında doğayla iç içe canlı müzik, kamp oyunları ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı kampımıza yoğun bir ilgi oldu. Kamp hem eğlenceli hem de faydalı geçti” diye konuştu.

Kampa katılan öğrencilerden Sümeyye Okyay ilk yaşadığı kamp deneyimi olduğunu söyleyerek hayatın dört duvardan daha fazlası olduğunu fark ettiğini söyledi. Nisa Batmaz da ilk defa kamp katılan öğrencilerdendi. Her şeyin yaşanıp b ittikten sonra anlam kazandığını söyleyerek İÜBİS’e teşekkür ettiğini belirtti.

Ertuğrul Çiftçi, kampın güzel geçtiğini belirterek, duygularını şöyle ifade etti: “Daha önce çadırda kalacaksın birazda olsa üşüyeceksin deseler gitmek aklımdan bile geçmezdi ama iyi ki gelmişim bisiklet ve havacılık topluluğuna teşekkürler.”

İÜBİS Topluluğu ve Havacılık Topluluğu Başkanları da katılan öğrencilere teşekkür ettiklerini, üniversite öğrencilerini hem spora teşvik edecek hem de onların zihnini dinlendirerek derslere daha iyi odaklanmalarını sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini paylaştı. Üniversite öğrencilerden etkinliklere takip etmelerini istedi.

Yeni Malatya Gazetesi