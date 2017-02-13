Eskişehirspor Özalan’la Yollarını Ayırdı

Eskişehirspor yönetimi Teknik Direktörümüz Alpay Özalan ile yollarını resmen ayırdı. Eskişehirspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, Özalan ile sözleşmenin karşılıklı görüşülerek feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla Teknik Direktörümüz Sayın Alpay Özalan’ın sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Özalan’a ve yardımcı hocalarımıza, sezon başından bu yana Eskişehirsporumuza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

Akşam saatlerinde gelen kararın ardından gözler, Mehmet Özdilek, Samet Aybaba ve Mustafa Denizli’ye çevrildi. Eskişehirspor’a daha yakın olan ismin Mehmet Özdilek olduğu iddia edilirken, tecrübeli isim yaptığı açıklamada, kendisine henüz bir teklifin gelmediğini anlattı. Yarın konunun netlik kazanacağını açıklayan Özdilek, “Hocası ile yollarını ayırdığını bilmiyorum. Benim haberim yok, ama sağdan soldan duyduğum çok şey var. Söylediğim şey, ‘Orada bir teknik adam varken, ben bunların konuşulmasını çok doğru bulmuyorum. Bu işlere de girmem’ dedim. Bugün itibariyle ayrılmışsa, gelecek bir şey olursa oturup konuşurum. Tabii Alpay Özalan benim arkadaşım, çok da sevdiğim bir kardeşim. Bu işlere girmem de, doğru da bulmam, benim tarzım değil. Yollar ayrılmışsa yeni yeni hareket ediyor olabilirler. Dolaylı olarak çok şey var, ama resmi olarak şu anda herhangi bir şey yok. Yollar yeni ayrılmışsa yarın bu işler netleşir. Hayırlısı olsun” dedi.

Öte yandan Eskişehirspor Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, Alpay Özalan ile resmi olarak ayrılmadan hiçbir teknik adamla görüşmediklerini söyledi. Yolların ayrılmasının ardından, yarın itibariyle teknik direktör arayışlarına başlayacaklarını ifade eden Şahbaz, hafta sonuna kadar yeni teknik adamın imza atacağını belirtti.

Eskişehir, iha