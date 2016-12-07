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Malatya Haber -

Polis Esrar ve Silah Ele Geçirdi

Polis Esrar ve Silah Ele Geçirdi
  • 07.12.2016
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Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 kilo 357 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“01.12.2016 günü uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.D. isimli şahsın ikametinde Malatya Sulh Ceza Hakimliği’ nden alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; 11 paket satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam daralı 2 kilo 357 gram uyuşturucu esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen I adet dijital hassas terazi ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet dolu fişek ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında “TCK. 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte 02.12.2016 günü sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir.”

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