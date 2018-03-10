Evde Silahla Yaralandı

Oturduğu evde silahla yaralanmış olarak yardım isteyen şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Cumartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Özalper Mahallesi Alsancak Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. 112’yi arayan bir kişi, söz konusu adreste silahla yaralanma olayı olduğunu bildirdi. Belirtilen adrese giden 112 Acil Ambulans ekibi, yaralı olarak evin önünde bekleyen 41 yaşındaki U.B. adlı şahsı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Sol ayağından ateşli silahla yaralandığı belirtilen şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan haberdar edilen polis ekipleri ise, ambulansın şahsı götürmesinden sonra gittikleri evin içinde ve önünde kan izlerine rastlarken, evde kimsenin olmadığını saptadılar.

Şahsın kendisini kazaen mi vurduğu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunun belirlenebilmesi için polis tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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