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Malatya Haber -

“Evkur Yeni Malatya Şampi..”

“Evkur Yeni Malatya Şampi..”
  • 18.04.2017
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Televizyon spor yorumcusu Hayri Ülgen, TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde ettiğini belirterek, “Evkur Yeni Malatyaspor ‘şampi’ diyebiliriz artık. Tabii ben de bu bölgenin bir insanı olarak Malatya’nın şampiyonluğuna seviniyorum” dedi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malayaspor-Eskişehirspor maçı için Malatya’ya gelen Ülgen, tekvando federasyonu başkan adayı Nevzat Alaca’nın konuğu oldu.

Burada İHA’ya açıklamalarda bulunan Ülgen, TFF 1. Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Ülgen, “Futbolda her zaman çok para harcayan takımlar şampiyon olmuyor. Evkur Yeni Malatyaspor çok para değil, çok emek harcayan takımlardan biri. Tabii ben bu bölgenin bir insanı olarak Malatya’nın başarısına seviniyorum. Malatya’da kendimi evimde hissediyorum. Burada çok değerli dostlarım var. Malatya her şeyi ile bir futbol kenti. Hocasını çok iyi tanıyorum, genç ve gelecek vaat eden bir isim. Onun büyük katkısı var. Doğru yapılanma, taraftar desteği de istenilen düzeyde olunca, başarı da kendiliğinden geliyor. Evkur Yeni Malatyaspor şampiyon demesek de, ‘şampi’ olduğunu düşünüyorum. Ben Malatyaspor’un başarısını takım olmaya, ekip olmaya bağlıyorum” dedi.

“Baba unvanını futbol oynadığı dönemde almıştır”
İş adamı Nevzat Alaca ise yaptığı açıklamada Hayri Ülgen’i ağırladıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, “Hayri Baba’yı burada ağırladığımız için çok mutluyum. Kendisiyle dostluğumuz çok eskiye dayanmakta. Çok değerli bir spor adamı olan Hayri Ülgen, baba unvanını futbol oynadığı dönemde almıştır. Bugün Malatya’da ağırladık kendisini” diye konuştu.

iha

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