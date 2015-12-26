Eylemci Şoförlere İşlem..

Cezaları protesto için yol kapatıp eylem yapan 6 minibüs sürücüsü hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Karayolları Trafik Kanunlarına Muhalefet suçlamasıyla yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Şehrin güneyindeki hatlara çalışan bazı minibüs sürücüleri Valilik yanındaki sokakta Belediye Kent Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerine telefonla bildirip ceza yazdırdıklarını iddia ederek, bu durumu protesto yol kapatmış eylem yapmışlardı. Eylem yapıp yol kapatan sürücülerden 46 yaşındaki M.K., 33 yaşındaki M.K., 30 yaşındaki A.E., 39 yaşındaki D.Ç., 23 yaşındaki H.T. ve 29 yaşındaki Ş.N. hakkında Güvenlik Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı bildirildi. Polis açıklamasında sürücüler hakkındaki işlem, 07.05.2007 günü şehir içi hattında çalışan ve Kent Trafik Müdürlüğünün yazdığı cezaları protesto etmek amacıyla araçlarını yukarıda belirtilen adreste caddenin ortasına park ederek trafiğin aksamasına sebebiyet veren minibüs sürücüleri olan şüpheliler hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununa Muhalefetten gerekli işlem yapılmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir. ifadesiyle belirtildi.

Öte yandan Turgut Temelli Caddesi üzerinde yolun sol şeridinde yolcu alarak trafiği aksattığı gerekçesiyle 34 yaşındaki minibüs sürücüsü M.E.nin evraklarını isteyen trafik polisine, evrakı vermeyip tehditte bulunduğu gerekçesiyle olay yerine takviye ekip çağrıldığı, sonradan evraklarını veren sürücüye ceza yazıldığı, ancak suçlamayı kabul etmediği ve gönderildiği adliyece serbest bırakıldığı bildirildi.