EYMS 6 Futbolcuyu Gönderecek İddiası

Devre arası transfer çalışmalarına başlanan Evkur Yeni Malatyaspor’da gönderilmesi düşünülen futbolcuların isimleri netleşti.

Transfer görüşmelerine dün resmen başlayan Malatya temsilcisinde ilk gündemin gönderilecek futbolcular olduğu ve bu isimlerin kimler olacağına karar verildiği belirtildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Issiar Dia, Sadio Diallo (fotoğraftaki), Fabian Farnolle, Nacer Barazite, Murat Akça ve lig devam ederken kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan’ı gönderme kararı alan yönetimin, bu isimleri zarar etmeden elinden çıkarmanın formülünü aradığı öğrenildi.

Bulut’tan Yalçın Ayhan için olumsuz rapor

Bu arada son günlerde affedileceği yönünde haberler çıkan defans oyuncusu Yalçın Ayhan için bu yönde bir kararın alınmasının söz konusu olmadığı belirtiliyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un disiplinsiz davranışlarını gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Yalçın için yönetime olumlu rapor vermediği ve ikinci yarıda kesinlikle kadro düşünmediğini ilettiği ifade ediliyor.

Tecrübeli futbolcunun ise devre arasında Alanyaspor ve Osmanlıspor’dan gelen transfer tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.

iha