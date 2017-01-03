EYMS Antalya’da Hazırlık Maçları Oynayacak

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya Side’de toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarına sürdürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz, kamp çalışmalarına katılırken, yabancı oyuncuların ise Çarşamba günü kampa katılacağı bildirildi.

Devre arasına 5-1’lik Boluspor galibiyetiyle giren sarı kırmızılılar, 8 günlük iznin ardından devre arası kamp çalışmalarına Antalya Side’de start verdi. Ligin ilk yarısını 30 puanla, lider Göztepe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Malatya ekibi, şampiyonluk yarışında çetin geçecek olan ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyor.

“SEZER ÖZMEN KATILDI, YABANCILAR GELECEK”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettikleri stoper Sezer Özmen’in Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarına katıldığını aktardı.

Devre arası kamp çalışmalarının Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde başladığını kaydeden Ravcı, “Kamp çalışmalarımıza başladık. Şuanda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok. Yabancı oyuncularımız Boubacar Dialiba Dıabang, Amamchi Augustine Iwuji-Amutu, Sunday Mba, Okechukwu Godson Azubuike, Micheal Pereira da kampa katılacak” dedi.

“HAZIRLIK MAÇLARI OYNAYACAĞIZ”

Ravcı, Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarının 10 gün süreceğini ve kamp çerçevesinde hazırlık maçları oynayacaklarını belirtti.

Devre arası kampı en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren Ravcı, “Ligin ilk yarısını ilk ikide tamamladık. İkinci yarı şampiyonluk yarışı oldukça çekişmeli geçecek. Biz, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz” dedi.

Ravcı, ikinci yarısının ilk maçı olan Sivasspor karşılaşmasının İstanbul’da oynanma gibi bir durumun olmadığını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLAR: Antalya kampındaki çalışmalardan..

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi