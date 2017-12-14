EYMS- Galatasaray Maçının Hakemi

Süper Ligin 16.haftasında Pazar günü 16.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasını Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 16.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Pazar günü Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada Manisa Bölgesi Süper Lig Hakemi Koray Gençerler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig’in 16.haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy.

Yeni Malatya Gazetesi