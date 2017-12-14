EYMS- Galatasaray Maçının Hakemi
Süper Ligin 16.haftasında Pazar günü 16.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasını Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 16.haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, Pazar günü Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşılaşmasını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmada Manisa Bölgesi Süper Lig Hakemi Koray Gençerler ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Süper Lig’in 16.haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
16 Aralık Cumartesi
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya
17 Aralık Pazar
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazartesi
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy.
Yeni Malatya Gazetesi
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