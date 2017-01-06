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Malatya Haber -

EYMS Giresunspor İle Hazırlık Maçı Oynadı

EYMS Giresunspor İle Hazırlık Maçı Oynadı
  • 06.01.2017
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TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile Giresunspor, Antalya’da devam eden devre arası kamp çalışmaları kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Antalya Lara’da Titanic’in Sahası’nda oynanan hazırlık karşılaşmasına Evkur Yeni Malatyaspor, kalede Ertaç Özbir, stoperde Sadık Çiftpınar ve Murat Akça, sağ bekte Buğra Rahman Çağıran, sol bekte Osman Fırat, sağ önde Sunday Mba, sol önde Mehmet Sak, orta alanda Azubuike Okey ve Sedat Ağçay, forvet arkasında İrfan Başaran ve ileri de Eren Tozlu 11’i ile çıktı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor’un gollerini 55’nci dakikada Murat Akça ile 82’nci dakikada Boubacar Dialiba Diabang kaydetti. Giresunsporu golü ise 90’ncı dakikada Onye Kachi Okafor’dan geldi.

Teknik direktör İrfan Buz, hazırlık karşılaşmasında özellikle ikinci yarı bütün oyuncularına şans verdi. Oyuncularına sık sık uyarılarda bulunan Buz, futbolcularının performanslarıyla ilgili not almayı da ihmal etmedi.

İki takım daha öncesi 2’si Spor Toto 2. Lig, 3’ü de TFF 1. Lig olmak üzere 5 maçta karşı karşıya geldi. 5 maçın 2’si Evkur Yeni Malatyaspor, 2’si Giresunspor’un üstünlüğüyle sonuçlanırken, 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

İki takım arasında TFF 1. Ligin ilk yarısında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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