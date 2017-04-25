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Malatya Haber -

EYMS Göztepe Maçı Hazırlığına Başladı

EYMS Göztepe Maçı Hazırlığına Başladı
  • 25.04.2017
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TFF 1. Ligin 30’ncu haftasında sahasında Cumartesi günü 15.30’da İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ancak 54 puanla liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. En yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, Cumartesi günü sahasında Göztepe’yi yenip, avantajını sürdürmek istiyor.

Giresunspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Malatya’da toplanan Evkur Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra futbolcular, Kondisyoner Evrim Esendemir nezaretinde ısınma hareketleri yaptı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, pas ve şut çalışmasının ardından sona erdi.

Tendonundaki ağrı nedeniyle Giresunspor maçı öncesi takımdan ayrı çalışan forvet oyuncusu Jonathan Ayite, antrenmana katılmadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. MEHMET K. dedi ki:
    25 Nisan 2017, 20:32

    Bu forvetten yana hiç şansımız gülmüyo,forvet alıyoz,gol bulamıyoz ,kart cezası çıkıyo, sakatlık çıkıyo! Peki o zaman
    biz nasıl gol atıcaz.Gol attmadan şampiyon olamayız!

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