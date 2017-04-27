EYMS- Göztepe Maçının Hakemi
TFF 1. Ligin 30’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, ligin 30’uncu haftasında Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Malatya İnönü Stadı’nda 15.30’da oynanacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Esat Sancaktar ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Hatay Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Özkan Çeliker ise karşılaşmaya dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
28 Nisan Cuma
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
18.30 Sivasspor-Giresunspor: Serkan Çınar
29 Nisan Cumartesi
15.00 Denizlispor-Elazığspor: Tolga Özkalfa
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
30 Nisan Pazar
16.00 Balıkesirspor-Boluspor: Süleyman Abay
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: Bülent Birincioğlu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi