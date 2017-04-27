EYMS- Göztepe Maçının Hakemi

TFF 1. Ligin 30’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe, ligin 30’uncu haftasında Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Malatya İnönü Stadı’nda 15.30’da oynanacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Esat Sancaktar ile Bursa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Hakan Yemişken yapacak. Hatay Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Özkan Çeliker ise karşılaşmaya dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

28 Nisan Cuma

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

18.30 Sivasspor-Giresunspor: Serkan Çınar

29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor-Elazığspor: Tolga Özkalfa

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor-Boluspor: Süleyman Abay

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: Bülent Birincioğlu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi