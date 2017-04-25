EYMS- Göztepe Maçının Saati
TFF 1. Lig’de 30’uncu hafta karşılaşmaları 28 Nisan Cuma, 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günü oynanacak.
Ligde 29 hafta sonunda topladığı 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 30’uncu haftada Cumartesi günü 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek. TFF daha önceden 16.00 olarak açıkladığı karşılaşmanın maç saatini Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe kulübünün onayıyla 15.30 olarak değiştirdi.
TFF 1. Lig’de 30’uncu hafta maçlarının programı şöyle:
28 Nisan Cuma
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor/Mersin Stadyumu
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor/Samsun 19 Mayıs Stadı
18.30 Sivasspor-Giresunspor/Yeni 4 Eylül Stadı
29 Nisan Cumartesi
15.00 Denizlispor-Elazığspor/Denizli Atatürk Stadı
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe/Malatya İnönü Stadı
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor/Bornova Stadı
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor/5 Ocak Fatih Terim Stadı
30 Nisan Pazar
16.00 Balıkesirspor-Boluspor/Balıkesir Atatürk Stadı
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor/Gaziantep Stadyumu.
Yeni Malatya Gazetesi