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Malatya Haber -

EYMS- Göztepe Maçının Saati

EYMS- Göztepe Maçının Saati
  • 26.04.2017
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TFF 1. Lig’de 30’uncu hafta karşılaşmaları 28 Nisan Cuma, 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günü oynanacak.

Ligde 29 hafta sonunda topladığı 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor,   30’uncu haftada Cumartesi günü 15.30’da Malatya İnönü Stadı’nda İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.  TFF daha önceden 16.00 olarak açıkladığı karşılaşmanın maç saatini Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe kulübünün onayıyla 15.30 olarak değiştirdi.

TFF 1. Lig’de 30’uncu hafta maçlarının programı şöyle:

28 Nisan Cuma

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor/Mersin Stadyumu

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor/Samsun 19 Mayıs Stadı

18.30 Sivasspor-Giresunspor/Yeni 4 Eylül Stadı

29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor-Elazığspor/Denizli Atatürk Stadı

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe/Malatya İnönü Stadı

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor/Bornova Stadı

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor/5 Ocak Fatih Terim Stadı

30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor-Boluspor/Balıkesir Atatürk Stadı

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor/Gaziantep Stadyumu.

Yeni Malatya Gazetesi

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