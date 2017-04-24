EYMS İşi Bitirmek İstiyor

TFF 1. Lig’de geride kalan 29 haftada 54 puan toplayan ve zirvede önemli bir avantajı elinde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalan son 5 haftada istediği sonuçları alıp, Süper Lige çıkmayı hedefliyor.

Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı. 29’ncu haftayı 1 puanla tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 54 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5’er puan önünde yer alarak, bitime 5 hafta kala avantajını korumasını bildi.

BİTİME 5 HAFTA KALA 5 PUAN AVANTAJI VAR

TFF 1. Lig’de zirve yarışında kalan 5 hafta büyük bir heyecana sahne olacak. Ligde 29 hafta sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 54 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 54 puanla önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Ligin 30’ncu haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek olan sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, Süper Lige çıkmayı büyük oranda garantilemek istiyor.

Rakiplerine göre elinde 5 puanlık bir avantajı bulunan Malatya ekibi, bu avantajı kalan haftalarda en iyi şekilde değerlendirip, hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

ZORLU MAÇLAR OYNAYACAK

TFF 1. Lig’de kalan 5 haftada takımlar zorlu karşılaşmalar oynayacak. Zirve yarışını sürdüren takımlarla ile kümede kalma mücadelesi veren takımların oynayacakları karşılaşmalar hem şampiyonu hem de küme düşen takımları belirleyecek.

Ligde 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde kalan 5 haftada birbirinden kritik ve zorlu karşılaşmalar oynayacak.

Sarı kırmızılılar, ligin 30’ncu haftasında Cumartesi günü Play-Off’a kalma mücadelesi veren Göztepe’yi sahasında konuk edecek. Ligin 31’nci haftasında kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Malatya ekibi, 32’nci haftada ise bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Adana Demirspor’a konuk olacak.

Ligin 33’ncü haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, son hafta ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

29 HAFTADA 16 GALİBİYET

TFF 1. Lig’de 54 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde 29 hafta sonunda 16 kez galip gelen Malatya ekibi, 6 maçta berabere kalırken, 7 karşılaşmayı ise kaybetti. Evkur Yeni Malatyaspor, 29 hafta sonunda rakip ağları 43 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Ligin 26’ncı haftasında İstanbul’da Elazığsapor ile oynadığı iç saha maçını 1-0 kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, 27’nci haftada deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0, 28’nci haftada ise sahasında Eskişehirspor’a 2-1 yenildi. Ligin 29’ncu haftasında deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 54 puanla, en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi