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Malatya Haber -

EYMS Mersin Maçı Hazırlıklarına Başladı

EYMS Mersin Maçı Hazırlıklarına Başladı
  • 16.01.2017
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TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 18’nci haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 17’nci haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak, puan tablosunda üçüncü sıraya gerileyen sarı kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Cumartesi günü sahasında Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Vedat Kapurtu ile Sivasspor maçında sakatlanan Murat Akça ile Boubacar Dialiba Diabang katılmadı.

Sivasspor maçında ilk 11’de oynayan futbolcular antrenmanı düz koşu ile tamamlarken, yedek soyunan ve forma giymeyen futbolcular ise koşunun ardından pas çalışması yaptı. Futbolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak, yarı alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Tuncay dedi ki:
    16 Ocak 2017, 20:15

    Zeki diğer haberde var nezaman dönecekleri yazılı bilgin olsun diye yazdım

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  2. Zeki dedi ki:
    16 Ocak 2017, 17:32

    Sakatların durumu ne? Ne zaman oynayabilecekler? Bence habercilik bu soruların cevabında…

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