EYMS O’nun Konseriyle Kutlayacak
TFF 1. Lig’de iki sezonda Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligi taraftarlarıyla birlikte kutlayacak.
Kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz’ün imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “TFF 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lige çıkan Evkur Yeni Malatyasporumuz, 22 Mayıs Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Binası yanında düzenlenecek şölen ile kutlayacak. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla kulübümüzün düzenlediği şölen programı saat 17.30’da başlayacak. Türk Pop Müziği Sanatçısı Merve Özbey’in sahne alacağı şölene tüm taraftarlarımız davetlidir” denildi.
Kutlama programı şu şekilde:
17.30 Futbol takımı üstü açık otobüsle Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinden çıkış yaparak, şehir tutu atacak.
18.00’da Futbol takımı Kışla Caddesi Saat Kulesi önünde karşılanacak.
18.30’da Kutlama alanında dj programları olacak.
19.00’da Takım tören alanına alınacak ve protokol konuşmaları yapılacak
19.30’da Yönetim kurulu, teknik heyet ve takım sahneye alınarak kupa töreni gerçekleştirilecek.
20.00’da Merve Özbey konseri ile tören sona erecek.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi