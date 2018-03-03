EYMS Pazar Maçlarında 20 Puan Aldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynadığı 11 karşılaşmada 20 puan topladı.

Ligde geride kalan 23 haftada 31 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, 23 haftalık bölümde 8 kez galibiyet elde ederken, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 23 haftalık bölümde 11 maçını Pazar günü oynadı. Sarı kırmızılılar, Pazar günü oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet alarak, 20 puan topladı.

Pazar günü iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 13 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise 7 puan kazandı.

Pazar günü oynadığı karşılaşmalarda Osmanlıspor’u 3-1, Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 4-2, sahasında 3-1, Galatasaray’ı 2-1, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, Atiker Konyaspor ile 1-1, Bursaspor ile ise 0-0 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü oynadığı maçlarda deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0, sahasında ise Medipol Başakşehir’e 2-0 kaybetti.

Yeni Malatya Gazetesi