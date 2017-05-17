EYMS Sivas Hazırlığına Başladı

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında Süper Lig’e yükselen Sivasspor ile deplasmanda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig’e yükselen iki ekibin mücadelesinde Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 20 Mayıs Cumartesi 18.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

2.Lig’den TFF 1. Lig’e, bir sezon aradan sonra Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinde büyük bir başarıya imza atarken, spor camiasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Sarı kırmızılılar, Boluspor maçı sonrası verilen iznin son ermesiyle Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Sivasspor ile Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sivasspor karşılaşmasında kart cezalısı Azubuike’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ayite, Yiğitcan ve İrfan Başaran’ın forma giyemeyecekleri kaydedildi.

Teknik direktör İrfan Buz, antrenman sahasında tek tek futbolcularla tokalaşarak, onlara sarıldı ve tebrik etti.

Futbolcularla antrenman sahasında yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yapan Buz, “Süper Lig hayalimizi gerçekleştirdik, şimdi sıra şampiyonlukta. Sivasspor deplasmanında şampiyonluğu da alalım” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi