EYMS Telafi, Trabzonspor Çıkış Peşinde

Süper Ligin 26.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibini yenerek, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Trabzonspor ise evinde kazanıp, çıkış yakalamak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Trabzonspor ile 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karıya gelecek.

TRABZONSPOR 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı.

Akhisarspor’u 3-1, Aytemiz Alanyaspor’u ise 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a ise 2-0 kaybetti. Bordo mavililer, Gençlerbirliği’yle ise 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasında şuana kadar 20 puan toplayabildi. İç sahada çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet alan bordo mavililer 20 gol attı, 20 gol yedi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 5 MAÇTA 8 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 5 karşılaşmada 2 kez galip gelirken, toplamda 8 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı. ligde son 10 maçında sadece 2 kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, son olarak sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde şuana kadar deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5’te mağlubiyet aldı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki takım Süper Lig’de ilk kez ligin ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, Evkur Yeni Malatyaspor, müsabakayı 1-0 kazanmıştı.

Trabzonspor ligdeki son beş maçında sahadan arka arkaya iki maçta aynı sonuçla ayrılmadı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan bordo mavililer, son maçında Akhisarspor’u 3-1 yenmişti.

Trabzonspor evinde dört maçtır kazanamıyor. 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, en son geçen sezonun son beş iç saha maçında daha uzun süreli kazanamama serisi yaşamışlardı.

Evinde üç maçtır gol atamayan Trabzonspor, daha önce Nisan-Ağustos 2002’de arka arkaya dört ya da daha fazla iç saha maçında rakip fileleri havalandıramamıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor son beş lig maçının sadece birinde mağlup oldu. 4 maçta 2 galibiyet, 2’de beraberlik alan sarı kırmızılılar, son maçta sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor ligdeki son altı deplasman maçının sadece birini kaybederken; 2 galibiyet, 3’te beraberlik aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in ikinci yarısında deplasman maçlarında kalesinde en az gol gören takım (3). Trabzonspor ise ligin ikinci yarısında Karabükspor ile birlikte iç sahada en az gol atan iki takımdan biri (1).

Evkur Yeni Malatyaspor bu sezon Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte kalesini en fazla maçta gole kapatan üç takımdan biri (9).

Trabzonspor bu sezon ligde kendi kalesine en fazla gol atan takım oldu. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmada Okay Yokuşlu kendi kalesine gol atmıştı.

Trabzonspor, ligde attığı son 15 golün 13’ünü maçların ikinci yarılarında buldu. Bu süreçte rakip filelere gönderdikleri diğer iki gol ise 45. dakikalarda geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde kalesinde gördüğü son 11 golün yedisi duran toplardan gelirken, Malatya ekibi ligde attığı son 11 golün altısını da duran toplardan buldu.

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig’de 19 gol attı. Trabzonspor’un Süper Lig’de attığı son dokuz golün yedisinde Burak Yılmaz’ın direkt katkısı var (altı gol, bir asist).

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son 13 golün yedisinde Khalid Boutaib’in direkt katkısı var (altı gol, bir asist).

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com