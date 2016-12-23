You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

EYMS’de Gözler Yönetimde

EYMS’de Gözler Yönetimde
  • 23.12.2016
  • 7

TFF 1. Lig’de uzun haftalar liderlik koltuğunda oturan ancak ilk yarının son haftalarında aldığı kötü sonuçlarla herkesi tedirgin eden Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı kırmızılılar, birkaç mevki için arayış içerisine girdi.

Lig’de son haftalarda kart cezalısı ve sakat oyuncular nedeniyle zor günler geçiren sarı kırmızılılar, ikinci yarı için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Adil Gevrek (fotoğrafta ortadaki) yönetimi, ilk olarak İstanbul’da sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya gelmiş ve değerlendirmede bulunmuştu.

Sportif direktör Ali Ravcı’nın sunduğu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak, değerlendirmede bulunan yönetim, Boluspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz ile görüşme yaparak, transfer çalışmaları konusunda izlenecek yol haritasını belirlemeye hazırlanıyor. Özellikle ilk yarının son bölümlerinde kart cezalısı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan ve puan kaybeden sarı kırmızılılar, bu noktada özellikle birkaç mevki için alternatif olacak futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor.

Nokta transferler yapmak isteyen yönetimin, Boluspor maçı sonrası teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermesi beklenirken, şuanda birkaç ismin gündemde olduğu ancak bu oyuncularla ilgili netleşen bir durum olmadığı öğrenildi.

Yönetimin ilk önce pivot özellikli bir golcü ve orta saha için bir oyuncu transfer etmek istediği kaydedildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler: /

Yorumlar
  1. Metin dedi ki:
    23 Aralık 2016, 23:49

    Kaleci , forvet , sol bek , ortasaha ya iyi bir oyun kurucu

    Cevapla
  2. Malatyaşk dedi ki:
    23 Aralık 2016, 21:22

    Başkan önce bi getirip de başımıza bela ettiğin futbolcuları gönder taraftarın isteği doğrultusunda transfer yapın yeter artık siz gidersiniz bu taraftar kalır bunu unutmayın İrfan hocayada bi tavsiyem var Hakan dan bise olmuyo zaten şampiyonluk umudu bırakmadınız bari Ertaç ı oynat ikinci yarı playoff lara kalalım adam atlıo zıplıo tutuyo Hakan beyimiz geleni gideni maşallah içeri alır oldu bunları gercekten bi düşünün bizim sabrımız kalmadı

    Cevapla
  3. 44 hakan dedi ki:
    23 Aralık 2016, 21:08

    Buzamana kadar virgül transfer yapısınız hadi bakalım gerçek nokta transfer yapınca gorelim

    Cevapla
  4. suat dedi ki:
    23 Aralık 2016, 21:06

    gaziantep belediyenin şampiyonluk iddiası yok… alın size bir hücum oyuncusu… kim mi… Uche Kalu… taş gibi çok güçlü, hemde çok hareketli… bu dediğimi değerlendirin…

    Cevapla
  5. Adnan dedi ki:
    23 Aralık 2016, 19:59

    Kaleci kaleci Allah için bir bakın

    Cevapla
  6. Malatyaspor lu dedi ki:
    23 Aralık 2016, 19:39

    Başkan takımlar başladı trasfere bolu maçını bekleme zaten sonu hüsran sonu banko 4 trasfer lazım sıva kolları boran önce ses getirecek santofor gelmesi lazim

    Cevapla
  7. Aydin dedi ki:
    23 Aralık 2016, 19:09

    Ilk yarı yapilan transferler ortada klübün gelir gider dengesi şeffafmı açıklanmalı ilk yari kaç milyon tl kredi çekildi açıklanmalı

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."