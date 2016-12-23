EYMS’de Gözler Yönetimde
TFF 1. Lig’de uzun haftalar liderlik koltuğunda oturan ancak ilk yarının son haftalarında aldığı kötü sonuçlarla herkesi tedirgin eden Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı kırmızılılar, birkaç mevki için arayış içerisine girdi.
Lig’de son haftalarda kart cezalısı ve sakat oyuncular nedeniyle zor günler geçiren sarı kırmızılılar, ikinci yarı için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Adil Gevrek (fotoğrafta ortadaki) yönetimi, ilk olarak İstanbul’da sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya gelmiş ve değerlendirmede bulunmuştu.
Sportif direktör Ali Ravcı’nın sunduğu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak, değerlendirmede bulunan yönetim, Boluspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz ile görüşme yaparak, transfer çalışmaları konusunda izlenecek yol haritasını belirlemeye hazırlanıyor. Özellikle ilk yarının son bölümlerinde kart cezalısı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan ve puan kaybeden sarı kırmızılılar, bu noktada özellikle birkaç mevki için alternatif olacak futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor.
Nokta transferler yapmak isteyen yönetimin, Boluspor maçı sonrası teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermesi beklenirken, şuanda birkaç ismin gündemde olduğu ancak bu oyuncularla ilgili netleşen bir durum olmadığı öğrenildi.
Yönetimin ilk önce pivot özellikli bir golcü ve orta saha için bir oyuncu transfer etmek istediği kaydedildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Kaleci , forvet , sol bek , ortasaha ya iyi bir oyun kurucu
Başkan önce bi getirip de başımıza bela ettiğin futbolcuları gönder taraftarın isteği doğrultusunda transfer yapın yeter artık siz gidersiniz bu taraftar kalır bunu unutmayın İrfan hocayada bi tavsiyem var Hakan dan bise olmuyo zaten şampiyonluk umudu bırakmadınız bari Ertaç ı oynat ikinci yarı playoff lara kalalım adam atlıo zıplıo tutuyo Hakan beyimiz geleni gideni maşallah içeri alır oldu bunları gercekten bi düşünün bizim sabrımız kalmadı
Buzamana kadar virgül transfer yapısınız hadi bakalım gerçek nokta transfer yapınca gorelim
gaziantep belediyenin şampiyonluk iddiası yok… alın size bir hücum oyuncusu… kim mi… Uche Kalu… taş gibi çok güçlü, hemde çok hareketli… bu dediğimi değerlendirin…
Kaleci kaleci Allah için bir bakın
Başkan takımlar başladı trasfere bolu maçını bekleme zaten sonu hüsran sonu banko 4 trasfer lazım sıva kolları boran önce ses getirecek santofor gelmesi lazim
Ilk yarı yapilan transferler ortada klübün gelir gider dengesi şeffafmı açıklanmalı ilk yari kaç milyon tl kredi çekildi açıklanmalı