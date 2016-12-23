EYMS’de Gözler Yönetimde

TFF 1. Lig’de uzun haftalar liderlik koltuğunda oturan ancak ilk yarının son haftalarında aldığı kötü sonuçlarla herkesi tedirgin eden Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı kırmızılılar, birkaç mevki için arayış içerisine girdi.

Lig’de son haftalarda kart cezalısı ve sakat oyuncular nedeniyle zor günler geçiren sarı kırmızılılar, ikinci yarı için kolları sıvadı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Adil Gevrek (fotoğrafta ortadaki) yönetimi, ilk olarak İstanbul’da sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya gelmiş ve değerlendirmede bulunmuştu.

Sportif direktör Ali Ravcı’nın sunduğu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak, değerlendirmede bulunan yönetim, Boluspor maçı sonrası teknik direktör İrfan Buz ile görüşme yaparak, transfer çalışmaları konusunda izlenecek yol haritasını belirlemeye hazırlanıyor. Özellikle ilk yarının son bölümlerinde kart cezalısı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan ve puan kaybeden sarı kırmızılılar, bu noktada özellikle birkaç mevki için alternatif olacak futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor.

Nokta transferler yapmak isteyen yönetimin, Boluspor maçı sonrası teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız vermesi beklenirken, şuanda birkaç ismin gündemde olduğu ancak bu oyuncularla ilgili netleşen bir durum olmadığı öğrenildi.

Yönetimin ilk önce pivot özellikli bir golcü ve orta saha için bir oyuncu transfer etmek istediği kaydedildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi