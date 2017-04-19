EYMS’ye İki Haftada 6 Puan Şoku

TFF 1. Lig’de 53 puanla zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada 6 puan kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ligde son olarak İstanbul’da oynadığı iç saha maçında Elazığspor’u 1-0 yenen sarı kırmızılılar, 27’nci haftada deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 kaybettikten sonra 28’nci haftada da sahasında Eskişehirspor’a 2-1 mağlup oldu.

Ligin 28’nci haftasını 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. 28’nci haftada sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da hanesine 1 puan yazdırdı ve farkı 5’e indirdi.

TFF 1. Ligin 29’ncu haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Giresunspor ise 28’nci haftada deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek, zirve yarışına ortak oldu. Çotanaklar, ligin lideri Evkur Yeni Malatyaspor ile arasındaki puan farkını 7’ye indirdi.

İÇ SAHADA İKİNCİ MAĞLUBİYET

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor karşısında 2-1 kaybederken, iç sahada bu sezon ikinci mağlubiyetini almış oldu.

4’ü İstanbul’da olmak üzere bu sezon iç sahada 15 karşılaşmaya çıkan sarı kırmızılılar, 10 karşılaşmada galip gelirken, 3’ünde berabere kaldı ve 2’sini kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor, mağlup olduğu 2 iç saha maçını da Malatya İnönü Stadı’nda oynadı. Sarı kırmızılılar, Ligin 14’ncü haftasında Bandırmaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Malatya ekibi, İstanbul’da oynadığı 4 iç saha maçının ise tamamını kazanarak, 12 puan toplamasını bildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, 33 puanla sahasında şuana kadar en çok puan toplayan takım olma unvanını elinde bulunduruyor.

FOTOĞRAF: E.Yeni Malatyaspor’un Eskişehirspor maçına çıkan kadrosu (Mehmet GÖRESİYE)

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi