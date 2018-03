Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, heyelan nedeniyle kaymaların meydana geldiği Malatya’nın Arguvan ilçesi girişindeki yolun güzergahının bir an önce değiştirilmesini isteyerek, “Burada bir aracın geçmesine izin vermek büyük faciaya yol açabilir. Valiliğin, kaymakamlığın bu yolu derhal kapatması ve önlem alması lazım” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve partinin belediye başkan adayı Mehmet Kızıldaş ile birlikte Arguvan ilçe girişinde her geçen gün biraz daha kayan karayolunda incelemeler yaptı.

Yol kenarında bir değerlendirme yapan Milletvekili Ağbaba, “Bütçe görüşmeleri esnasında hem Sayın Bakana, hem Müsteşara hem de Karayolları Genel Müdürüne sorunu ilettik. Karayolları Bölge Müdürüyle konuştuk. Bu yol, bu saatten sonra çok tehlikeli bir durum söz konusu. Büyük risk var. Her an bir ölüm olabilir. Derhal yeni bir yol açılmalıdır. Burada bir aracın geçmesine izin vermek büyük faciaya yol açabilir. Bununla ilgili yarın tekrar girişimlerde bulunacağım. Belediyemiz ve partimiz sorunun yakından takipçisi. Valiliğin, kaymakamlığın bu yolu derhal kapatması ve önlem alması lazım. İhalenin de bir an önce sonuçlandırılması lazım. Hafta içi sorunun çözümü için girişimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.