EYMS- Fenerbahçe Maçını Geç Başlatan ‘Protokol’!
Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşma, bilindiği gibi 16.00’da başlaması gerekiyorken gecikmeli başlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Yüksel Gürüz’ün, protokol tribününe oturma kapasitesinin çok üzerinde seyirci alındığını ve bunların ayakta olduklarını görünce, ilgili yönetmeliklere aykırı olan bu duruma müdahale ettiği bildirildi. x
Ayakta duranların protokol tribününden çıkarılmasının ardından, TFF temsilcisinin maçın hakemi Mete Kalkavan’a “maçı başlatabilirsin” işareti verdiği, bunun üzerine yaklaşık 3,5-4 dakikalık gecikmeyle maçın başladığı belirtildi.
Bu arada, protokol tribününe kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasının temsilci tarafından maç raporuna yazıldığı ve bundan dolayı EYMS’ye ceza verilebileceği bildirildi.
Öte yandan, yönetimin EYMS-Fenerbahçe maç biletleri için “fahiş” fiyat tarifesi belirlemesinin ardından, “adamı olanların” diğer tribünlere olduğu gibi, protokol tribününe de sızmaları nedeniyle böyle bir görüntünün oluştuğu öne sürüldü.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Çok doğru yazılmış adamı olanlar her yere sızıyor!!! Localar ve protokol tirübünü kimlere hizmet veriyor kimler nasıl rant sağlıyor bilinmiyor destek için taraftarı kullanan yönetim ne kombine satmayı başardı bu yıl ne de locaları.
REZİL ETTİNİZ KENDİNİZİ YÜRÜYÜN GİDİN YÖNETİM ÇOK ACİLL İSTİFA.
Ayıp, günah , yazık …
Öyle bir hale geldiki Amatörden öte….
Milleti soğutmayın. Rezil etmeyin kendinizi.
Protokol trübünü ve loca lar yönetimin beleş cileri tarafından doldurulmustur. Gariban da biletini alarak stada giriyor.
Yönetmenlik gereği stada gelmesi ve maç izlemesi gerekenlerin içeri alınmadığı, kimlerin nasıl içeri alındığını gördü gözlerim.
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
Belediyelerin Malatya’daki bütün açılış ve organizasyonlarında TFF’nin birer temsilci bulundurduğunu düşünsenize… Bedavacılığın geldiği noktayı görüyorsunuz. İnsan utanır. Birgün biriside çıkıp taraftarın, halkın arasına saklanıp maç izlesin, gezsin dolaşsın. Vip tribüne gelen yanında 5 kişiyi getiriyor. Ayıp.