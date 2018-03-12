EYMS- Fenerbahçe Maçını Geç Başlatan ‘Protokol’!

Evkur Yeni Malatyaspor’un geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda Fenerbahçe ile yaptığı karşılaşma, bilindiği gibi 16.00’da başlaması gerekiyorken gecikmeli başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Yüksel Gürüz’ün, protokol tribününe oturma kapasitesinin çok üzerinde seyirci alındığını ve bunların ayakta olduklarını görünce, ilgili yönetmeliklere aykırı olan bu duruma müdahale ettiği bildirildi. x

Ayakta duranların protokol tribününden çıkarılmasının ardından, TFF temsilcisinin maçın hakemi Mete Kalkavan’a “maçı başlatabilirsin” işareti verdiği, bunun üzerine yaklaşık 3,5-4 dakikalık gecikmeyle maçın başladığı belirtildi.

Bu arada, protokol tribününe kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasının temsilci tarafından maç raporuna yazıldığı ve bundan dolayı EYMS’ye ceza verilebileceği bildirildi.

Öte yandan, yönetimin EYMS-Fenerbahçe maç biletleri için “fahiş” fiyat tarifesi belirlemesinin ardından, “adamı olanların” diğer tribünlere olduğu gibi, protokol tribününe de sızmaları nedeniyle böyle bir görüntünün oluştuğu öne sürüldü.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com