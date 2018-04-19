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FETÖ Askeri Yapılanmasına Operasyon.. 15 Gözaltı

FETÖ Askeri Yapılanmasına Operasyon.. 15 Gözaltı
  • 19.04.2018
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Malatya merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda astsubay ve onların sivil mahrem imamlarından 15 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında; Emniyet TEM Şubesi ekiplerince;  örgütün askeri mahrem yapılanmasında yera lan astsubay ve onların sivil mahrem imalarına yönelik olarak Malatya merkezli   Erzurum,  Eskişehir, Adana, Kahramanmaraş, Bolu, Ankara, Konya, İzmir, İstanbul ve Kilis illerinde olmak üzere toplam 11 ilde 18 adrese eş zamanlı  operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen; Hava ve Kara Kuvvetlerinde görevli Astsubay rütbesindeki 13 şüpheli, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şüpheli, Askeri Mahrem İmam olan 2 Özel Okul Öğretmeni, 1 Diş Hekimi ve  1 İnönü Üniversitesinde Memur olan 4 şüpheliden 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.

Operasyonda Malatya’da 6 şüpheli, Eskişehir’de 3 şüpheli, Kahramanmaraş’da 2 şüpheli, Adana’da 2,

Bolu’da 1 şüpheli, Kilis’te 1 şüpheli olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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