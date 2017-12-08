FETÖ Operasyonu
Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimatla başlatılan soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 56 Bylock kullanıcısının yakalanmasının hedeflediği öğrenildi.
Sabah 06.00’da başlayan operasyon kapsamında, İstanbul, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir,Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta eş zamanlı baskın düzenlendi.
İstanbul’da gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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