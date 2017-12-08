FETÖ Operasyonu

“Gelecek Gençlerin” Projesiyle Yeşiltepe Anadolu Lisesinde öğrencilerle fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yaptığımız hangi iş olursa olsun sağlam ve sıkı yapmaya özen göstereceğiz. Tembellik yapma...