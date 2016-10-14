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Malatya Haber -

FETÖ’den ‘FETÖ’ye Küfredin’ Talimatı

FETÖ’den ‘FETÖ’ye Küfredin’ Talimatı
  • 14.10.2016
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Adıyaman merkezli olarak aralarında Malatya’nın da bulunduğu illerde FETÖ mensuplarının gizli yazışma programı Eagle kullanan mensuplarına yönelik Türkiye ilk operasyon başlatıldı.

FETÖ terör örgütüne yönelik 15 Temmuz’dan sonra yürütülen operasyonlar kapsamında göz altına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde Bylock, Tango gibi gizli yazışmada kullanılan Eagle kullandıkları tespit edildi.

Adıyaman’da düzenlenen FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan şüphelilerin cep telefonundan çıkan Eagle uygulamasında yapılan incelemede, uygulamanın Sykpe, Gmail veya Tango görünümlü ikona sahip olduğu ancak örgüt mensuplarının kendi aralarında gizli iletişim kurmalarını sağlayan bir program olduğu anlaşıldı.

ELE GEÇİRİLEN ÖRGÜT MENSUPLARININ CEP TELEFONLARINDA TESPİT EDİLEN GİZ YAZIŞMALARDA, OLASI BİR GÖZ ALTI DURUMUNDA POLİSE NE ŞEKİLDE İFADE VERECEĞİ İLE İLGİLİ TALİMAT VERİLİYOR. (AHMET ARSLANTAŞ/ADIYAMAN-İHA)

İnceleme sonucunda Eagle kullandığı tespit edilen 24 şahsın yakalanması amacıyla Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Mersin, Muş, Yozgat, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Malatya, Gaziantep, Adana, Bingöl olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 16 kişi göz altına alındı. Polis adreslerinde bulunmayan diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer illerde göz altına alınan şüphelilerin Adıyaman’a getirileceği öğrenildi.

“FETÖ’ye küfredin”
FETÖ terör örgütü mensuplarınca 2014 yılında kullanılmaya başlanılan Bylock gizli yazışma programının deşifre olmasının ardından, 2015 yılından sonra Eagle uygulamasını devreye soktuğu belirlendi.

Ele geçirilen örgüt mensuplarının cep telefonlarında tespit edilen gizli yazışmalarda, olası bir göz altı durumunda polise ne şekilde ifade vereceği ile ilgili talimat veriliyor.

Yazışmalarda özellikle örgüt mensuplarına inandırıcı olması için FETÖ’ye küfür etmelerini, polisin tuzak soru sorabileceğini ve bu tuzak sorulara düşmemelerini istiyorlar.

Adıyaman, iha

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Yorumlar
  1. izmir dedi ki:
    15 Ekim 2016, 19:45

    Allah devletimize yardımcı olsun

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