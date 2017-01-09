FETÖ’den Gözaltına Alınan Öğretmenler Adliye’de

Malatya’da FETÖ-PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 34 öğretmen işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Hatay, Sivas ve İzmir’de 31 Aralım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 öğretmenin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınıp, ihraç edilen 10’u bayan olmak üzere 34 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI..

Operasyonla ilgili olarak Malatya Valiliği’nden de şu açıklama yapıldı:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde;

15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ / PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında: FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle daha önce gözaltına alınan ve ihraç olan açıkta bulunan veya halen görevli olan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 35 kişi mahkemeye sevk edilmiştir. Halen 3 Öğretmen, 1 Askeri personelin gözaltında sorgulamaları devam etmektedir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com