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Malatya Haber -

FETÖ’nün ‘Mahrem İmam’ Operasyonunda 13 Tutuklama

FETÖ’nün ‘Mahrem İmam’ Operasyonunda 13 Tutuklama
  • 09.05.2017
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Malatya’da 13 şüpheli tutuklanırken,  etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ankara merkezli 81 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ‘Mahrem imamlar’  operasyon kapsamında  Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda  toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sonrasında Adliyeye sevk edilerek sorguları Malatya Sulh Ceza Hakimliğince yapılan şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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