9 İlde FETÖ’nün ‘Üniversite Abileri’ne Operasyon
Nevşehir merkezli olarak Malatya’nın da dahil olduğu 9 ilde ‘üniversite abileri’ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli Yozgat, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Çorum, Malatya ve Kayseri olmak üzere 9 ilde üniversite abilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda A.K., A.Ş., M.B., Ö.Y., M.B., T.C., V.G., Y.B., H.Ç., A.K., H.A., A.O., M.S., M.Y. olmak üzere 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Nevşehir, iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."