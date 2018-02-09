FETÖ’den 8’i Polis, 1’i Prof. 15 Şüpheliye Tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 16 şüpheliden, aralarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) görev yapmakta olan bir profesörün de bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise itirafçı oldu. Bu arada, FETÖ/PDY iddiasıyla açıkta bulunan polislere yönelik operasyonda yakalananlardan 8’i de tutuklandı.

BİRİ PROFESÖR 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA..

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Malatya ile birlikte Ankara, Kayseri ve Gaziantep illerinde 23 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon da 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başlatılan soruşturma sonucunda ODTÜ’de görev yaparken gözaltına alınan Prof. Dr. Ayhan Kürşat E. ile birlikte toplam 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

Soruşturmada 5 şüpheli ‘Etkin pişmanlık hükümleri’ uygulamasından yararlanarak itirafçı olması nedeniyle, 4 şüpheli kadın ise küçük yaşta çocuklarının bulunması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor.

8 POLİSE TUTUKLAMA..

Bu arada Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik bir başka soruşturma kapsamında 8 emniyet mensubu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafında gerçekleştirilen operasyonda açıkta bulunan 19 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

Sorgularının sonucunda Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 emniyet amiri Z.D., komiserler Ö.E. ve E.K., komiser yardımcısı A.İ. ile polis memurları M.E., M.U., N.C. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com