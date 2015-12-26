FİFA’dan Çıkarılınca Hakemliği Bıraktı..

Süper Lig hakemlerinden Malatyalı Metin Aydoğan, 2006 FİFA listesinden çıkarılınca hakemliği bıraktığını açıkladı..

FIFA listesi depremi büyüyerek sürüyor. Merkez Hakem Kurulu’nun 2006 yılı FIFA listesinden çıkardığı Metin Aydoğan dün Futbol Federasyonu’na bir dilekçe ile başvurarak, hakemliği bıraktığını açıkladı.

Geçen yıl kokart takan 35 yaşındaki Aydoğan, MHK tarafından listeye alınmadığını öğrenmesinin ardından böyle bir karar aldı.

Aynı konumdaki Kuddusi Müftüoğlu’nun da listelerin resmi olarak duyurulmasından sonra hakemlikten ayrılacağı öğrenildi.

Aydoğan bir yıl süreyle kokart takarak farklı bir rekora imza atarken, dört yıldır listede bulunan Müftüoğlu’nun da Avrupa’daki performansına karşın MHK’nın kıyımına uğraması tepki topladı.

Kuddusi Müftüoğlu’nun listede kalması için çeşitli girişimler olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı Ufuk Özerten konuyla ilgili soruları, “Her şeyi birkaç gün içerisinde görürsünüz. Bu iş can sıkıcı ama listeyi belirlemek zorundayız. Mutlaka bazılar bunun dışında kalacaktı” cevabını verdi.

Hakemliği bıraktığını açıklayan Metin Aydoğan’ın esas mesleği tıp doktorluğu. İstanbul’da görev yapan Aydoğan, aslen Gündüzbeyli ve Malatyaspor’un bir süre önce vefat eden eski yöneticilerinden Doğan Aydoğan’ın oğlu.