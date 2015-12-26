Fin Hamamında Samba Şov… Malatyaspor’un Katatua’sı Var…!

Malatyaspor, Finlandiya Süper Lig ekiplerinden Turkuyu ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dize getirdi ve 2-0 yendi.

50 civarında Türk taraftarın izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçta etkili bir oyun sergileyemeyen, çok sayıda top kaptıran Katatau ikinci yarıda muhteşem bir gol attı ve ardından bir gol de Mustafa Özkana attırdı. Malatyaspor, Bülent Akınla bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Ve Malatyaspor maçı kazandı…

Farklı illerden Türk futbolseverler maç boyunca Malatyaspora destek verdiler. Karşılaşmanın bitiminde futbolcular taraftarları selamladı. Katatau ilk golden sonra doğrudan tribünlere koşup sevincini taraftarlarla yaşadı.

Karşılaşmayı 300 civarında Finli taraftar izledi. Her iki takım taraftarları karışık oturdular.

Bu maçta Malatyaspor adına sevindirici olan, savunmanın kilit isimlerinden Ömer ve Mertin birlikte oynaması ve iyi bir performans göstermeleriydi.

Okan, Kargbo ve Aytaça sakatlıkları nedeniyle kadroda yer verilmedi.

Kadrolar

STAD: Veritas

HAKEMLER: Jouni Hyttia, Niko Aalto, Esa Vehvilainen.

TURKU: Jani Tuomala (Dk. 45 Makila), Janne Vellamo (Dk. 58 Casagrande), Petri Leino, Juha Virkki (Dk. 58 Haijanen), Ady Pereira Dos Santos, Jarno Heinikangas, Jarno Auremaa (Dk. 74 Katamaki), Gabor Szilagyi (Dk. 83 Sami), Jukka-Pekka Tuomanen (Dk. 45 Hakala), Miko Hyyrynen (Dk. 76 Virtanen), Joonas Tursas (Dk. 83 Rama).

MALATYASPOR: Fevzi Tuncay , Ömer Erdoğan, Mert Korkmaz, Eren Aydın (Dk. 46 Güngör), Hakan Aslantaş, Toth Balazs (Dk. 64 Bülent), Hakan Söyler, Katatau (Dk. 85 Ergun), Bilal Kısa (Dk. 64 Bilal), Mustafa Özkan (Dk. 85 Vedat), Taner Demirbaş (Dk. 55 Mehmet Albayrak).

YEDEKLER: Yk. Bora Körk, Ramazan Kahya, Güngör Tuğcu, Okan Yılmaz, Vedat Taşdemir, İbrahim Kargbo, Ergun Cengiz, Mehmet Albayrak.

GOLLER: Dk.61 Katatau, Dk. 66 Mustafa Özkan (Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Tuomanen, Tursas (Turku), Hakan Aslantaş (Malatya)

Maçtan Önemli Anlar

6. dakikada Malatyaspor maçın ilk tehlikeli atağını geliştirdi (fotoğraftaki pozisyon). Turku atakta iken Ömer bir top kesip takımını hızla atağa kaldırdı. Topla buluşan Toth soldan hareketlenen Ereni kaçırdı, ceza alanına giren bu oyuncu uygun durumda şutunu attı, top yandan auta çıktı.

17. dakikada Bilalın soldan kestiği topa yükselen Mustafanın kafasında top üstten dışarı gitti.

22. dakikada Vellamonun pasında Szilagyi Fevzi ile karşı karşıya kalacakken araya giren Ömer tehlikeyi başlamadan bitirdi.

23. dakikada Hakan Aslantaşın sağdan ortasına Mustafa kafayı vurup yandan dışarı attı.

24. dakikada Turku önemli bir fırsat yakaladı. Ceza alanı girişinde topla buluşan Szilagyi önünü boşaltıp Fevzinin uzanamayacağı köşeye yerden şutunu çıkardı, top direğin dibinden dışarı çıktı.

27. dakikada Bilalın havadan yolladığı topa Taner altı pas ağzında iyi vuramayınca kaleci Tuomala pozisyonu kontrol etti.

36. dakikada Szilagyinin serbest atışı dışarı gitti.

41. dakikada Hakan Aslantaşın geliştirdiği atakta defanstan seken topu Katatau çaprazdan bekletmeden kaleye şutladı, kaleci gole izin vermedi.

42. dakikada Katatau ceza alanı önünde topla fazla oynayınca, uygun durumdaki Mustafa Özkan pozisyona giremedi.

60. dakikada Katatau Hakan Aslantaşı kaçırdı, bu oyuncu ceza alanına girip çaprazdan vurdu, top dışarı çıktı.

61. dakikada Malatyaspor öne geçti. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede topla buluşan Katatau, sola çekti, herkes pas çıkarmasını beklerken sol ayağıyla kaleye vurdu, top doksandan filelerle buluştu: 1-0

63. dakikada Haijanenin ceza yayı önünden attığı şut, direğin dibinden az farkla auta gitti.

66. dakikada Malatyaspor skoru 2-0 yaptı. Gelişen hızlı atakta Hakan Aslantaş Katatuayı gördü, bu oyuncu bekletmeden savunmanın arkasına kaçan Mustafa Özkana topu yuvarladı, Mustafa kaleciyi geçip boş kaleye golünü attı.

70. dakikada Malatyaspor penaltı kazandı ve kaçırdı. Ramazanın soldan ortası Leinonun kafasından sekip eliyle buluştu. Pozisyon penaltı görüntüsü vermemesine karşın, hakem Hyttia beyaz noktayı gösterdi. Turkudan kimse itiraz etmedi. Atışı Bülent Akın kullandı, top Makiladan dönüp açıldı, Mehmet Albayrak zor pozisyonda ayakla tamamladı, top dışarı çıktı.

75. dakikada Hakalanın sol kanattan geliştirdiği atakta Jarno ceza alanı dışından sert vurdu, top direğin dibinden dışarı çıktı.

81. dakikada Hakan Aslantaş takımını atağa kaldırdı. Ortasında Mehmet Albayrak ve Mustafa Özkandan önce araya giren Leino topu kornere atıp golü önledi.

82. dakikada Güngör üst üste üç korner atışı kullandı. İlk atışını savunma kornere attı. İkincisini kaleci çizgiden çıkardı, üçüncüsünde ön direğe gelen Mehmet Albayrak kafayla topu auta attı.