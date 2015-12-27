FKA’dan 2 Destek Programı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından iki yeni mali destek programı açıklandı. 9 Şubat itibari ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli bölgelrinde, kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 2015 Yılı “Malatya-Elazığ Odak Alanlar” ve “Bingöl-Tunceli Öncelikli Alanlar” Mali Destek Programları başlatıldı.

Destek programları ile 10 milyon TL kaynak aktarılacağı öğrenilirken, desteklenecek projelerle bölgeye yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından destek programları ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı;

“Malatya-Elazığ Odak Alanlar Mali Destek Programı

Programın amacı; TRB1 bölgesinin Malatya ve Elazığ illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesidir.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6 milyon TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100 bin TL ve azami 400 bin TL olabilecektir.

Bingöl -Tunceli Öncelikli Alanlar Mali Destek Programı

Programın amacı; TRB1 bölgesinin Tunceli ve Bingöl İllerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4 milyonTL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50 binTL ve azami 400 binTL olabilecektir.

Söz konusu programlara başvuru kabulü 23.02.2015 – 10.04.2015 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programlara ilişkin detaylı bilgiye ve rehberlere www.fka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.”