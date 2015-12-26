Fuhuş Baskınında 2 Tutuklama..

Polis tarafından Hasanbey Caddesinde bir eve yapılan baskında fuhuş iddiasıyla yakalanan 5i kadın 7 kişiden 2sinin tutuklandığı bildirildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü polise yapılan ihbarda; Hasanbey Caddesindeki bir evde fuhuş yapıldığı bildirilmiş, saat 18.30 sıralarında belirtilen adrese baskın yapan polis Nizip doğumlu 49 yaşındaki İ.K. ve Malatya doğumlu 58 yaşındaki A.T. adlı şahıslarla, Bingöl doğumlu 57 yaşındaki S.Ö., Gaziantep doğumlu 22 yaşındaki F.D., Gaziantep doğumlu 20 yaşındaki H.Ö., Malatya doğumlu 36 yaşındaki H.Ö. ve Adana doğumlu 22 yaşındaki Y.E. adlı kadınları gözaltına almıştı.

Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etme suçlamalarıyla adliyeye verilen 7 zanlıdan 49 yaşındaki İ.K. adlı şahıs ile 46 yaşındaki S.Ö. adlı kadın tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.