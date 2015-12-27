Fünye ile Patlatıldı
Malatya’da yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.
Sıtmapınarı Mahallesi’nde Cumhuriyet İlköğretim Okulu karşısında yol kenarına bırakılan şüpheli çantayı fark eden esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik şeridi çekerek, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Çantanın içerisinde bomba olma ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, olay yerine bomba imha uzmanı ekibini çağırdı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden kıyafet çıkarken, yol yaya ve araç trafiğine açıldı.
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